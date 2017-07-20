臉書新功能社團粉絲專頁互連 全球可用中央社 (2017-07-20 12:59)
（中央社記者吳家豪台北20日電）Facebook（臉書）今天推出新功能，讓粉絲專頁管理員能建立Facebook社團，或是將粉絲專頁連結到已成立的Facebook社團；這項功能於今年4月開始測試，現在正式開放全球使用。
Facebook表示，這項新工具將幫助近1千萬個同時經營粉絲專頁和社團的管理員，不僅能在社團進行更真實可靠的對話，更能以粉絲專頁的身分，與成員討論和企業、品牌或非營利業務相關的內容。
Facebook強調，Facebook的使命是讓世界變得更緊密，Facebook粉絲專頁與社團連結，可以幫助人們和企業建立及維護全球或各地方的支持性社群，一同分享熱情與經驗。同時，透過粉絲專頁及社團互相連結的獨特優勢，將能使企業、品牌及非營利業務成長。1060720
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