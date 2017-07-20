德州儀器電池管理解決方案資深應用工程師葉書宏表示，未來手機與NB將可以共用變壓器。（圖／記者陳敬哲攝攝, 2017.7.20）

手機充電目前大致上規格統一，大致使用Micro USB，不同廠商變壓器與USB線，多數可以互相支援，但部分手機與NB充電方式，都開始採用USB Type-c連接埠，未來手機與NB變壓器，可望能夠相互支援，充電更方便。

目前很多NB使用者經常苦惱一件事，一旦電腦沒電又沒有帶充電器，恐怕比天塌下來還恐懼，但部分NB廠商開始採用USB Type-c作為充電介面，不再使用專用充電介面，意味著NB充電也在朝向統一介面前進。

德州儀器資深應用工程師葉書宏表示，USB Type-c支援不同電壓輸出，不同裝置需求不同，大致上5V至20V，USB Type-c連結埠相當便利，使用者可能插用不同USB Type-c變壓器，可能發生問題，讓各廠商決定開發共用機制。

葉書宏補充，德州儀器推出兩種電池充電晶片bq25703A與bq25700A，能讓不同充電模組，能夠判斷連接變壓器輸出功率，將電流量拉到合適最高量，就算使用手機變壓器，新晶片也能調整電流讓NB能緩慢充電。

葉書宏額外說明，反觀USB Type-c手機充電，如果使用電腦變壓器，也能夠立即充電，因此未來可能只要帶一個變壓器（充電器）出門即可，充電晶片不斷進步下，手機與NB將可共用變壓器。