（中央社舊金山19日綜合外電報導）社群媒體龍頭臉書與優質新聞業者合作Instant Articles平台。美國媒體今天報導，臉書將針對限制可供免費閱讀的新聞則數，進行測試。



法新社報導，臉書（Facebook）已成為人們瀏覽新聞的重要來源，卻引來新聞業者不滿，因為自家文章在臉書上免費供人轉貼，他們既失去掌控，營收也變少。



臉書與精選新聞媒體來源達成協議，可以透過Instant Articles平台直接發布新聞。根據美國財經媒體「街道」（TheStreet），臉書Instant Articles部門現在正在開發「付費牆」（paywall）模式。



Instant Articles服務於2年前上路，和谷歌（Google）的AMP互相較勁，AMP同樣優化精選媒體的內容，以供手機網頁瀏覽。



「街道」報導，臉書新聞夥伴合作主管布朗（Campbell Brown）昨天在紐約電子出版會議中表示，臉書以此舉回應新聞業者的擔憂。



根據媒體報導，臉書10月將開始測試新功能，限制讀者只能在Instant Articles閱讀10則報導，並將讀者導向新聞業者的首頁，考慮是否要付費訂閱文章。



總部位於加州的臉書未回應法新社記者的詢問。（譯者：中央社李佩珊）1060720