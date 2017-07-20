媒體抱怨營收減 臉書將測試新聞付費牆中央社 (2017-07-20 12:34)
（中央社舊金山19日綜合外電報導）社群媒體龍頭臉書與優質新聞業者合作Instant Articles平台。美國媒體今天報導，臉書將針對限制可供免費閱讀的新聞則數，進行測試。
法新社報導，臉書（Facebook）已成為人們瀏覽新聞的重要來源，卻引來新聞業者不滿，因為自家文章在臉書上免費供人轉貼，他們既失去掌控，營收也變少。
臉書與精選新聞媒體來源達成協議，可以透過Instant Articles平台直接發布新聞。根據美國財經媒體「街道」（TheStreet），臉書Instant Articles部門現在正在開發「付費牆」（paywall）模式。
Instant Articles服務於2年前上路，和谷歌（Google）的AMP互相較勁，AMP同樣優化精選媒體的內容，以供手機網頁瀏覽。
「街道」報導，臉書新聞夥伴合作主管布朗（Campbell Brown）昨天在紐約電子出版會議中表示，臉書以此舉回應新聞業者的擔憂。
根據媒體報導，臉書10月將開始測試新功能，限制讀者只能在Instant Articles閱讀10則報導，並將讀者導向新聞業者的首頁，考慮是否要付費訂閱文章。
總部位於加州的臉書未回應法新社記者的詢問。（譯者：中央社李佩珊）1060720
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
series 頭燈．CREE T6 頭燈．MAXTIM 頭燈．自動 頭燈．Rhino 頭燈．CREE 頭燈．petzl 頭燈．Snow 頭燈．SUPER 頭燈．充電式頭燈．變焦 頭燈．頭燈．led 車頭燈．1w 頭燈．充電 頭燈．頭燈 燈具．紅光 頭燈．樂高 頭燈．12W LED 頭燈．ipx8 頭燈．特林 頭燈．頭燈 3W．XM-L2 頭燈．旅充 頭燈．HENGWEI 頭燈．WD 頭燈．svp 頭燈．充電頭燈．lenser 頭燈．led 頭燈
- 【KENZO】艷麗四射之花樣年華腕錶-玫瑰紅刻度(KN2101FR1)
- 【美國 L.A. Baby】田園巴黎純棉七件式寢具組（L）(藍色)
- CHOiCE 率性舒適必備款 免綁帶荔枝紋牛皮短靴-咖啡
- 【GOTO】Rhombus時尚腕錶-IP黑x黑(GS9983B-33-341)
- 威尼斯兩玻璃門鏡面PU鞋櫃
- Marsace C15i攜帶型碳纖反折三腳架套組-龍紋碳纖版
- Emporio Armani Connected Hybrid 智慧型腕錶-黑x銀43mm AR
- MARC ROCOO 韓系真皮甜漾蝴蝶結二用醫生包-207(優雅灰)
- Keeley Ann暖心冬季-甜美羊毛愛心造型真皮雪靴(藍色6871586
- 義大利BGilio-十字紋牛皮時尚幾何雙色後背包-黑色1943.001A
日本「太空球」從國際空間站發回首批照片【北京新浪網】
想升Win10創意者更新？微軟：先看CPU支持不【北京新浪網】
傳iPhone SE2可能在8月發佈 售價降幅達20%【北京新浪網】
傳蘋果於8月份發佈新品 iPhone SE更新？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》