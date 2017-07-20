《星海爭霸II》戰爭寶箱今（20）日正式在台灣上市。（圖／暴雪娛樂提供）

《星海爭霸II》：戰爭寶箱即將登場！自 2016 年於 BlizzCon 首次宣布《星海爭霸II》：戰爭寶箱相關消息後，上周末期間在《星海爭霸II》WCS 瓦倫西亞挑戰賽期間，公布《星海爭霸II》：戰爭寶箱將於台灣時間今（20）日正式推出。



《星海爭霸II》：戰爭寶箱是一個季節性活動，可讓《星海爭霸 II》的玩家獲得一系列的酷炫數位內容，例如全新系列漫畫、各種族的完整造型、徽記、噴漆和聊天用的表情圖示。在購買所選擇種族的《星海爭霸II》：戰爭寶箱後，玩家可透過進行多人對戰和合作任務來解鎖對應種族的內容。

玩家可透過戰爭寶箱來獲得一系列的特殊內容。（圖／暴雪娛樂提供）每一個《星海爭霸II》：戰爭寶箱銷售金額的 25% 將會用來贊助《星海爭霸II》電競賽事。而本季《星海爭霸II》：戰爭寶箱銷售金額的前 20 萬美金，將會追加至2017 年 BlizzCon 的《星海爭霸II》WCS 全球總決賽總獎金中。