香港, 2017年7月20日 - (亞太商訊) - 河南省最大的城商行中原銀行昨日正式於港交所成功掛牌上市，受到市場和投資者的廣泛關注。業界人士表示，集團通過債券投資與交易，同業資產投資、結構化融資、理財產品發行和業務創新等金融市場工具，向客戶提供多樣化的金融產品和服務，持續提升利潤增長能力。



根據中國銀監會河南監管局的資料，以2016 年12 月31 日及截至該日止年度中原銀行總資產、存款總額、貸款總額、股東權益總額、營業收入及網點總數計均排名第一。中原銀行投資打造了覆蓋河南全省的業務網絡。截至2016 年12 月31 日，其業務網絡包括一個總行營業部、17 家分行、421 家支行（包括305 家城區支行、116 家縣域支行），共439 個營業網點，覆蓋18 個省轄市及82 個縣，達到省轄市全覆蓋和接近80%縣城覆蓋。



科技立行發展互聯網金融 積極探索區塊鏈技術做行業領跑者



中原銀行以「科技立行」作為發展戰略。面對「互聯網+金融」業務需求，結合更廣泛的互聯網數據和人工智能手段，用以處理更廣泛的金融客戶問題，是大數據時代的必然趨勢。中原銀行自成立以來，投資於先進金融技術的開發和應用，特別是對銀行業務經營及內部管理至關重要的技術，以確立及保持自身的競爭力。中原銀行對客戶在互聯網對金融產品和服務的喜好有著深刻的理解，推出了多項具有創新科技能力的產品和服務，建立起強大的競爭優勢。依託對「互聯網金融」戰略的深度理解，中原銀行不斷升級科技支持，促進金融產品和服務的創新，成為行業領跑者。



中原銀行緊跟中國銀行業的最新技術趨勢，積極參與開拓性的信息技術研發項目計劃。2016 年12 月，中原銀行加入成為「金鏈盟」成員，旨在研究及探索將區塊鏈技術應用於日常銀行業務營運的方法，更加有效地收集、分析、處理及管理相關數據，從而提高金融服務的便捷性與安全性。身為該聯盟成員，中原銀行可獲得最新的金融技術並探索將所取得的實際研究結果應用於業務營運中。



強大品牌影響力體現競爭優勢 穩紮穩打可長線看好



因優秀的業務表現及出色的管理實力，中原銀行在業界取得良好口碑，具有較強的品牌影響力。2015 年及2016 年，中原銀行連續兩年獲中國社科院金融研究所、金融時報評為「年度最佳城市商業銀行」；為表彰其在銀行間本幣市場卓越的表現，中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心分別於2015 年及2016 年授予中原銀行「銀行間本幣市場最佳城市商業銀行獎」和「銀行間本幣市場優秀交易商」稱號；2015 年，河南省銀行業協會授予中原銀行「最佳服務實體經濟銀行獎」；同一年《當代金融家》雜誌授予其「2014 年度最佳服務地方經濟獎」。



作為河南省唯一一家省級城市商業銀行，中原銀行在《銀行家》雜誌於2016 年公佈的全球千家大銀行中位列第210位，在所有中國商業銀行中排名第31 位，在上榜的所有中國城市商業銀行中排名第9 位。中原銀行持續受益於河南省在中國經濟進一步深化改革過程中的重大發展，建立了高度契合地區經濟發展的業務。為了更好地把握商機及迎合客戶需求，中原銀行在設計機構設置和管理體制時設立了包括健康醫療事業部、現代農業事業部、汽車金融中心等六個針對不同行業領域的事業部，成功地在推動河南省及中國經濟持續發展的關鍵領域佔據領導地位。

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