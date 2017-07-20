上半年盈利預喜同比增長超 100% 股本回報率有望維持增長



香港, 2017年7月20日 - (亞太商訊) - 正通汽車（1728.HK）日前發佈盈利預喜，2017年上半年盈利有望同比增長超過100%至人民幣5.06億元以上，中金公司發表研究報告指，該公司上半年盈利表現高於其預測增長80%至100%，給予推薦評級，目標價為11.70港元。



2017年上半年正通汽車淨利潤有望增長100%以上，高於市場預期：

上半年，正通汽車的淨利潤有望超人民幣5.06 億元，同比增長超 100%，環比增長超 110.8%，高於中金預期和市場預期。正通汽車表示這得益於汽車金融業務的高速增長、良好的品牌組合和經銷網絡擴張，以及新車銷售增長和售後服務業務的不斷提升。



汽車金融和經銷網絡擴張增勢強勁；股本回報率保持增長：

在汽車金融和經銷網絡擴張的帶動下，正通汽車的盈利增長更具確定性，業務結構的盈利能力進一步提高。考慮盈利能力的進一步提升，中金稱2017年正通汽車的股本回報率有望較2016年大幅提升5.6個百分點。



帳面價值升值空間較大，有助於降低未來的擴張成本：

中金於研報中表示，東正汽車金融平台和正通汽車持有的部份土地的帳面價值沒有反映其真實價值，仍有巨大的提升空間。因此如果重新估值，有望產生巨大的增量價值，並幫助該公司降低擴張成本。



評級推薦 – 中金看好正通汽車汽車金融業務強勁的增長勢頭、經銷網絡的擴張以及管理效率的提升。分別將正通汽車的2017年和 2018年盈利預期上調11.1%和31.9%至人民幣10.5億元和人民幣15億元。上調目標價 31.5%至11.7港元，以對應15倍的 2018年市盈率。

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