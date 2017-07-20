降駕駛風險 富邦產攜工研院首創車隊損害防阻服務NOWnews今日新聞 (2017-07-20 10:32)
為有效降低駕駛風險，富邦金控旗下富邦產險表示，與工研院合作建置損害防阻建議服務系統，首創商用車隊損害防阻建議服務，可有效改善車隊駕駛的駕駛行為，提升社會安全，也為車聯網應用邁出一大步。
富邦產險長期精耕商用車市場，市占率極高，為提供客戶更進一步的損害防阻服務，由工研院提供技術支援，自去年起共同研發具即時偵測駕駛行為的客製化行車記錄器（ DashCam ），除了可記錄行車畫面外，記錄器中的駕駛行為感知技術符合 ISO 標準，更提高企業的使用意願。
有鑑於台灣的尖峰時段、交通路段及上下班時間與國外不同，雖然國際上已有許多記錄駕駛行為的車載裝置及駕駛數據，但無法完全符合台灣本地的駕駛習性與市場特色。因此，富邦產險運用工研院的技術優勢建置駕駛行為評分模型，除了涵蓋常見的駕駛 3 大風險因子，包括急加速、急剎車、急轉彎外，特別納入了台灣的駕駛風險時段與風險區域等環境指數，以及台灣駕駛的行車時間指數，實地於國內進行測試，大幅提高評分模型的準確度，更符合企業車隊的管理需求。
富邦產險強調，透過駕駛行為感知技術與駕駛行為評分模型蒐集並分析行車數據，車隊經理人可至損害防阻建議分析平台掌握每位駕駛員的駕駛行為，並依照平台所給予的建議修正管理策略，降低車隊的損失發生頻率及幅度。自去（ 2016 ）年開始提供客戶實際使用後，車隊不良駕駛行為改善 30% ，顯示車載裝置的安裝對駕駛員具警示作用，可有效提升整體社會安全，也驗證此服務對車隊管理策略的精準助益。
富邦產險進一步說明，打造損害防阻平台為車聯網應用的一塊重要拼圖，富邦產險未來將投入更多資源發展車聯網相關服務，目前也正研擬利用機器學習比對出險數據，未來可望精準預測事故發生。
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