▲誠品創辦人吳清友日前驟逝，身為吳清友好友、同時也是誠品股東的和碩董事長童子賢感到震驚與不捨。（圖／NOWnews 資料照片）

誠品生活副董事長兼總經理吳旻潔正式接任誠品董事長！誠品創辦人吳清友日前驟逝，身為吳清友好友、同時也是誠品股東的和碩董事長童子賢，第一時間正在國外工作旅行，接到消息後非常震驚與不捨，說吳是為台灣創造美好人文空間的人。而對於吳清友女兒接班，他說吳旻潔已歷練了 12 年，誠品培育人才按部就班、後繼有人。

誠品創辦人吳清友日前因心臟舊疾辭世，童子賢當時人正在國外工作旅行，吳清友女兒吳旻潔親自打電話告知，童接獲消息深感遺憾與不捨，一位真摯的好友就這樣離去，童說吳清友就像是苦行僧，把經營書店當作修行，誠品的影響力超越金錢計算。

童子賢還說，吳清友是為台灣創造美好人文空間的人，也為台灣創造了融合文化與藝術的生活方式，如今吳清友驟然辭世，雖然不捨，但也認為他功德圓滿，讓人崇敬與懷念。

至於吳旻潔接班，童子賢表示吳旻潔已歷練 12 年，誠品人才與團隊的培育是按部就班，且他也很早就稱讚過吳旻潔有超齡的穩重，近年來誠品經營成績有目共睹，他相信吳旻潔將是吳清友一生中最欣慰也是最得意的作品。

童子賢是吳清友在台北工專的學弟，投資誠品已超過 10 多年，吳清友之前也曾多次在公開場合中稱童是他的貴人，兩人都熱愛藝術與人文，誠品書店在原始股東國巨董事長陳泰銘退出後，童子賢與殷琪、宏碁創辦人施振榮出手救援，童子賢支持誠品曾說「店盡量開，賠錢沒關係」力挺吳清友。