美國總統川普上任後， 19 日在美國華府首度與中國大陸舉行「美中全面經濟對話」會議（ CED ）。美國財政以及商務部長先後發言，質疑大陸設置市場障礙與官方干預，對美企業造成不公平競爭。而令人意外的是，會議進行期間，美國與大陸先後宣布取消原訂的會後記者會，但沒有對外說明取消原因，引發諸多揣測。

美國總統川普貿易保護主張立場明確，力推「美國優先」政策。川普上任後首度召開美中全面經濟對話會議，美國財政部長梅努欽（ Steven Mnuchin ）、商務部長羅斯（ Wilbur Ross ）在開幕致詞時，當著大陸國務院副總理汪洋的面，控訴中國大陸對美國企業的不公平競爭，導致美國對大陸出現龐大貿易逆差，並要求大陸進口更多美國商品和服務，以建立雙方比較「公平、公正和互惠」的關係。

羅斯並強調：「如果這只是自由市場力量的自然結果，我們也可以理解，但其實不然。」質疑大陸設置貿易障礙與官方干預，對美國企業造成不公平競爭。

大陸國務院副總理汪洋則表示，中美經貿合作是大勢所趨，而解決紛爭的過程並非要「你輸我贏」，雖然對話不一定即時解決分歧，但對抗肯定損害彼此利益。他希望通過這次對話促進中美互信，為未來合作打下基礎。

而當這項會議仍在進行時，兩國在場外先後宣布，取消原訂的會後記者會，但雙方都沒說明取消記者會的原因。