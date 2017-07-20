工總2017白皮書 憂台灣陷入投資停滯中央社 (2017-07-20 10:47)
（中央社記者楊淑閔台北2017年7月20日電）工總上午發布「2017年全國工業總會白皮書」，就10個單元提出272項建議，為歷年次多。工總表示，新政府成立1週年，五缺及六失未見改善，反有惡化，憂心台灣陷入投資停滯。
工總繼2016年的白皮書提出293項建議後，2017年共針對10個單元，提出119個議題，共272項建議，是歷年次多。
10個單元，包含「產業發展」、「能源政策」、「環境及安全衛生政策」、「公平交易暨消費者關係」、「賦稅暨金融政策」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」及「青年政策」。
工總指出，檢視新政府成立一週年，很遺憾過去一年，國內產業環境面臨的缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺」，以及政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、世代失落、國家失去總體目標的「六失」，不但未見改善，反有更加惡化的趨勢。
工總還說，一例一休造成全民皆輸，廢核的政策影響供電穩定，前瞻基礎建設計畫受到各方質疑，諸多問題導致台灣陷入投資停滯、人才流失、企業外移的窘境，令人憂心。
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