（中央社記者鍾榮峰台北2017年7月20日電）台股早盤開高後，逼近前波高點10545點反壓，走勢整理，守住5日線之上。法人表示，短線台股震盪整理難免，技術指標與量能走勢將是觀察重點。



台股早盤走堅，不過電子漲幅收斂、金融翻黑，大盤逼近前波高點約10545點後遇壓整理，守住5日線約10478點之上。



到10點10分，台股加權指數來到10498.68點，下跌7.42點，跌幅0.07%，成交值來到新台幣445.72億元。電子股盤中小漲0.05%，金融股跌0.2%。



主要電子權值股盤中整理，台積電（2330）力守平盤214.5元。股王大立光（3008）早盤再衝歷史新天價5635元後翻黑，盤中來到5575元，小跌0.09%，鴻海（2317）盤中來到117.5元，漲0.4%。聯發科（2454）來到259.5元，小跌0.5%。日月光（2311）來到40元，漲0.5%。



金控股國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）在平盤下整理。



傳產股紡織盤中跌0.7%，汽車跌1.2%。



國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股早盤開高後逼近前波高點10545點反壓，走勢整理，預估今天量能大約1000億元左右。



簡伯儀表示，目前台股線型結構雖仍屬偏多格局，不過近期台股指數與技術指標似有背離跡象，新台幣匯率升值幅度未持續增溫，加上台積電今天發股息後、需留意外資法人在台股布局，短線台股震盪整理難免，技術指標與量能走勢將是觀察重點。