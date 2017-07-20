（中央社記者黃麗芸台北20電）受美國商用原油庫存量連3週下降影響，依中油浮動油價機制計算，24日凌晨起國內各式汽、柴油每公升估各調漲新台幣0.3元，走勢止跌回升。



由於新台幣兌美元匯率漲幅達0.32%，以及美國商用原油庫存量來到472.7萬桶，較預期減少，為連3週下降。依中油浮動油價公式計算，24日凌晨起國內各式汽柴油可能各調漲新台幣0.3元。



依此估算，國內參考零售價分別為92無鉛汽油每公升新台幣23.2元、95無鉛汽油每公升24.7元、98無鉛汽油每公升26.7元、超級柴油每公升20.7元。



實際調幅需待中油23日中午正式公布。



根據中油官網資料顯示，本週調價指標7D3B週均價為每桶47.64美元，較前週46.44美元上漲1.2美元，新台幣兌美元匯率為30.395元。1060720