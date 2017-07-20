（中央社記者張建中新竹20日電）太陽能產品本週報價走勢分歧，單晶太陽能矽晶圓與電池價格同步走跌，表現相對弱勢；多晶矽晶圓與電池價格則持平表現。



市調機構集邦科技調查，因單晶下游需求持續減弱，單晶太陽能電池與矽晶圓本週報價同步走跌；其中，單晶電池價格下跌1.22%，單晶矽晶圓價格跌2.63%。



在海外需求依然強勁，多晶矽晶圓持續供應不足，本週多晶太陽能矽晶圓報價持平，多晶太陽能電池價格也持平表現。



集邦科技指出，由於部分訂單延伸到8月初，預期將有助未來1、2週供應鏈價格維持穩定。1060720