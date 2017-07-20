盛達集團推具電弧保護機制太陽能逆變器中央社 (2017-07-20 10:40)
（中央社記者韓婷婷台北20日電）盛達電業集團旗下子公司盛齊綠能推出一系列代理品牌SolarEdge逆變器以及PV模組監控發電優化解決方案，具備太陽能電廠電弧保護機制，預防電弧放電導致的火災。
盛達表示，SolarEdge內建SafeDC機制符合VDE 2100-712和IEC 60947安全標準，並符合NEC2014和UL1699B安全規範，當逆變器或電網關閉時，優化器會在10秒內自動關斷，確保輸出電壓降至1V的安全範圍。
SolarEdge SafeDCTM安全設計提供電壓調整功能，能自動檢測並干擾或消除導線、連接器或零件等電弧故障，預防電弧放電導致的火災。優化器能在交流電網或逆變器關閉時自動切斷直流輸出，將電壓降至1V安全範圍，確保無論是屋頂型、地面型或漂浮水面電站的系統安裝、維運及消防過程安全無虞。
除了目前普遍的屋頂型及地面型電站，由於台灣地理面積限制，建置在水庫、魚塭及湖泊的水面型電站逐漸盛行，利用足夠的水資源安裝更高轉換效益的水上浮動式電站無疑是因地制宜的解決方案，不過水的導電性則成為水面型電站的最大缺點，任何一個串列漏電會造成大範圍的觸電危險。
盛達表示，太陽能電廠失火事故原因多來自過熱、安裝錯誤、線路老化產生的電弧、雷擊或保險絲跳火等。不過根據消防規範，當火災發生，即使台電及時斷電，太陽能模組和逆變器之間的配線仍有直流電力，消防隊員也不能貿然射水熄滅，需使用乾粉或氣體藥劑。
太陽能板破裂時也會形成大小碎片，消防員搶救時更要注意建築物傾斜的屋頂或外牆碎片的掉落。台灣位處於地震帶及多颱風區域，強風吹襲容易造成模組或接線損毀，當線纜直接接觸水面，無論是魚塭中的魚或經過的人皆可能高壓觸電死亡。因此，太陽能系統的安全設計對於維運及消防人員至關重要。1060720
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