日本財務省今天(20日)表示，日本6月貿易從上月的逆差轉順差達到近40億美元，但仍低於市場預期。

全球第三大經濟體6月貿易盈餘為4,399億美元(39億美元)，較上年同期(6,864億日圓)衰退35.9%，並低於市場預估的4,880億日圓。至於日本5月則出現4個月來首見的2,030億日圓貿易赤字。

根據財務省的數據，由於對石油和煤的進口成長，壓過汽車和其他製造業商品出口，日本6月對美國的貿易順差減少了4.9%至5,874億日圓。