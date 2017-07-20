(中央社訊息服務20170720 09:37:17)進入畢業季，每年都有不少企業把握這個時機搶灘徵才，更常常吸引許多社會新鮮人或轉職者到場「找工作」，臺中市政府勞工局，邀請友達光電、上銀科技、梨山賓館、統合開發等在地廠商攜手合作，訂於7月22日(星期六) 上午10時至下午2時於陽明市政大樓（臺中市豐原區陽明街36號），舉辦聯合徵才活動，希望招募優質人才為企業注入生力軍。中台灣電動手工具標竿廠商聖傑機器(DurQ)現場更將祭出10萬元高薪聘請「資深PM高專」，活動共計26家廠商參與聯合徵才，提供求職者近1,400個工作機會，用「薪情」招募「才情」，歡迎求職及轉職朋友踴躍參加。



勞工局局長黃荷婷表示，為落實大臺中地區就業服務，此次活動，勞工局主動邀請科技部中部科學工業園區管理局、經濟部加工出口區管理處臺中分處、國軍退除役官兵輔導委員會臺中市榮民服務處，共同辦理「2017掌握薪機-墩起職涯藍圖」葫蘆墩廠商聯合徵才活動，希望透過政府整合地方資源，提供勞工全面性職涯服務。適逢畢業季，黃局長特別鼓勵新鮮人，找工作應把握保鮮期，進入職場想你「要的」，別想你「怕的」，啟動熱情「擇你所愛，愛你所擇」，大步邁向前方勇敢做自己。



臺中市就業服務處處長傅晶如表示此次活動業界反應相當熱烈，原預計邀請20-25家參與，超乎預期收到近45家廠商報名，由於場地的關係，本次僅提供26家廠商徵才，其中光燿科技、誠品光電、聖傑機器、永勝光學等，都提供超過100個以上的職缺，在此呼籲有求職、轉職需求的民眾，把握此次聯合徵才活動的機會積極求職。同時活動現場特別設置「職涯藍圖遊戲專區」，透過服務幫助求職者拼出屬於自己的職涯薪藍圖。



此外根據主計總處統計，初次尋職青年平均失業週期為26.88週(約6個月)，為幫助青年順利及穩定就業，建議青年「找對資源，善用資源」，可運用中市府「獎勵青年穩定就業計畫」，藉由市府就業服務據點推介至特定行業別工作，任職滿3個月可領取1萬元穩定就業獎勵金，滿6個月可再領取1萬2000元，最高可請領2萬2000元。為縮減民眾填寫履歷的時間，本活動採「履歷E化」，現場協助免費套印各家公司履歷表，有意參加面試者請於活動前先至台灣就業通登錄個人履歷，或至各地就業服務站(臺)辦理求職登記，並於活動當天攜帶身分證件直接套印履歷，加快您面試的腳步，方便又迅速。



如對本活動有任何疑問，歡迎電洽豐原就業服務站04-25271812。聯絡人：臺中市就業服務處 潘先生聯絡電話：04-25271812分機323