台積電1815億股息發放 股價小漲中央社 (2017-07-20 10:26)
（中央社記者張建中新竹2017年7月20日電）晶圓代工廠台積電(2330)現金股息新台幣1815.12億元今天發放，股價震盪小漲。
台積電6月26日除息，每股配發7元現金股息，現金股息今天發放，總額高達1815.12億元。
法人研判，部分國際退休基金不等台積電股息發放，即先賣股，將資金匯出，才導致台積電除息後，股價一度面臨貼息窘境。
儘管外資拿到的1400多億元股息，仍將有部分資金會匯出；不過，法人預期，台積電外資賣股壓力將可逐步減緩，並可關注有多少資金留在台股繼續買進台積電。
台積電今天股價以215元開出，盤中一度達215.5元，漲1元。
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