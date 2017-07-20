（中央社記者張建中新竹20日電）晶圓代工廠台積電現金股息新台幣1815.12億元今天發放，股價震盪小漲；未來外資匯出多寡、是否能成為台股新的資金活水，是市場觀察焦點。



台積電6月26日除息，每股配發7元現金股息，現金股息今天發放，總額高達1815.12億元。



法人研判，部分國際退休基金不等台積電股息發放，即先賣股，將資金匯出，才導致台積電除息後，股價一度面臨貼息窘境。



儘管外資拿到的1400多億元股息，仍將有部分資金會匯出；不過，法人預期，台積電外資賣股壓力將可逐步減緩，並可關注有多少資金留在台股繼續買進台積電。



台積電今天股價以215元開出，盤中一度達215.5元，漲1元。1060720