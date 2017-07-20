三商美邦人壽上半年獲利年減11% 總資產年底拚破兆NOWnews今日新聞 (2017-07-20 10:11)
三商美邦人壽公布今（ 2017 ）年上半年獲利，雖然新台幣兌美元大幅升值，但受惠於股債實現利得增加、債息與股息等經常性收益持續成長與負債成本率穩定下降，上半年自結稅後淨利 24.3 億元、年減約 11% ，每股稅後盈餘（ EPS ）為 1.33 元。
此外，三商美邦人壽第 2 季淨值達 363.4 億元，年增 51.1 億元，每股淨值約 20 元，總資產 9943.3 億元，今年底力拚總資產突破兆元。
三商美邦人壽表示，今年初保單責任準備金利率調降，傳統保證利率商品較不具吸引力，使得今年上半年新契約保費較去年同期衰退，不過，三商美邦人壽以業務員通路為主力，長期持續銷售具利基型的商品，續年度保費維持成長，今年上半年總保費收入仍較去年同期成長約 7％ 。
同時，三商美邦人壽因應市場變化，調整商品策略，提供客戶更多元的資產配置，積極推動投資型商品銷售且已取得初步成效，今年上半年投資型商品新契約保費較去年同期大幅成長約 256％ 。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Dell Vostro 5470．10吋 液晶螢幕．dell 鍵盤保護膜．DELL Inspiron 14 7000．液晶螢幕 24型．ultrabook dell．dell 10．WIN 7 DELL．3D 液晶螢幕．3550 dell 電池．42吋 液晶螢幕．歌林 液晶螢幕．dell 電腦．DELL u2415．液晶螢幕防護鏡．Apple 液晶螢幕．Dell V5470R．19型 寬液晶螢幕．dell 吊飾．dell 供應器．dell n4010．Dell 15.6吋 i7．19吋 液晶螢幕．DELL Inspiron 15.6吋．DELL Inspiron 15 3000．Dell i7．DELL Inspiron 7000 I5．DELL Inspiron 14 5000．DELL UP2414Q．dell 電池
- 愛比家具 利沃6尺電視櫃(182x45x52cm)
- Homelike 妮可2.2尺鞋櫃
- 【Alesai 艾尼希亞鑽石】0.30克拉 鑽戒(Wendy 系列 ARF15-3
- Keeley Ann素面高雅-全真皮OL拼接優雅高跟鞋(黑色685198310
- HELLO KITTY 我的Ribbon時尚系列-鋪棉兩用兒童睡袋(粉)
- 【A.D.M.J.】華麗水晶牛革 VERA TOTE(TAUPE)
- 鴻宇HongYew 100%美國棉 防蹣抗菌-公主城堡 薄被套床包組
- 【TISSOT 天梭】力洛克日內瓦波紋鍊帶女錶(白-25-T41118333
- 【Longchamp】Le pliage Neo 厚質尼龍布短帶水餃包/斜背包(
- 品家居 楓之谷樟木實木7尺長櫃/電視櫃-210x43.8x59.4cm-免
騙子套路多 租房需謹慎【北京新浪網】
工總：一例一休三輸 已經講到煩【中廣新聞網】
華碩ZenWatch 3新系統上陣，助攻Q3業績行情 【財訊快報】
王健林「清倉甩賣」真相 首富如何對待政策？【北京新浪網】
金價觸及三周高位 因德拉吉講話推升歐元打壓美元【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》