三商美邦人壽公布今（ 2017 ）年上半年獲利，雖然新台幣兌美元大幅升值，但受惠於股債實現利得增加、債息與股息等經常性收益持續成長與負債成本率穩定下降，上半年自結稅後淨利 24.3 億元、年減約 11% ，每股稅後盈餘（ EPS ）為 1.33 元。

此外，三商美邦人壽第 2 季淨值達 363.4 億元，年增 51.1 億元，每股淨值約 20 元，總資產 9943.3 億元，今年底力拚總資產突破兆元。

三商美邦人壽表示，今年初保單責任準備金利率調降，傳統保證利率商品較不具吸引力，使得今年上半年新契約保費較去年同期衰退，不過，三商美邦人壽以業務員通路為主力，長期持續銷售具利基型的商品，續年度保費維持成長，今年上半年總保費收入仍較去年同期成長約 7％ 。

同時，三商美邦人壽因應市場變化，調整商品策略，提供客戶更多元的資產配置，積極推動投資型商品銷售且已取得初步成效，今年上半年投資型商品新契約保費較去年同期大幅成長約 256％ 。