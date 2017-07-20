中元節提前搶商機 超商推組合箱5折優惠、點數倍送NOWnews今日新聞 (2017-07-20 10:16)
雖然今年閏 6 月，中元節落在 9 月 5 日，但是已有不少民眾、公司企業開始準備祭祀、拜拜。 7 - ELEVEN 即日起不僅推出獨家組合箱、量販包 5 折優惠，持 icash 付款還可享點數 10 倍送， 8 月更推出限量零食福箱，期望帶進新客層，再創另一波消費需求；量販店愛買則是搶先舉辦點數回饋活動，近 300 項指定商品 6.1 折優惠，持卡銷點數還可換現金，預計送出 2000 萬現金。
7 - ELEVEN 觀察到每逢中元節前後，零食、泡麵銷售量翻倍成長，即日起引進熱門休閒零食獨家量販包裝、日韓話題限定新品與組合箱，更強化食飲量販專區經營，共上千款商品選擇，優惠最低下殺 5 折，以 24 小時就近便利購買、價格媲美量販店等優勢搶攻中元商機，期望業績較活動開跑前再成長 5 成。
針對台灣民眾拜拜時特殊偏好及對吉利需求， 7 - ELEVEN 表示，已特別與知名品牌乖乖、品客、可樂果、旺旺等合作，量身打造專屬的中元節組合箱，將經典、人氣商品搭配組合，購買指定組合箱持 icash 全額付款，加碼 OPENPOINT 點數 10 倍送，即日起到 9 月 12 日，單筆結帳金額滿 1 萬元以上，可再折 3% 。
此外，掌握暑假平日食用時機， 7 - ELEVEN 也針對小家庭與年輕客層推出高價值日韓話題新品，像是韓國 samyang 蝴蝶餅、哈密瓜黑雷神巧克力風味餅乾、 LOTTEE 可樂雪碧風味 Q 軟糖、 卡樂比洋芋片等， 8 月更將首次推出限量 100 份的福祿壽零食福箱，集結 7 款各國人氣零食，可提早為中元節拜拜準備，也能當平日犒賞自己的零食箱，期望帶進新客層，再創另一波消費需求。
迎接中元節到來，愛買則是即日起到 7 月 25 日回饋 400 萬 Happy go 卡友，並提前搶中元前商機，舉辦「百萬點大放送點數換現金」檔期活動，祭出近 300 項指定商品 6.1 折優惠，買再加贈 20 點到 6000 點。持 Happy go 卡、 Happy cash 卡就能銷 100 點兌換 50 元、銷 200 點兌換 100 元等，預計送出 2000 萬現金。
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