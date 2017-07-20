夏季太陽又毒又辣 網購防曬商品這款最熱賣NOWnews今日新聞 (2017-07-20 10:28)
炎炎夏日、太陽毒辣，帶動網購防曬相關商品買氣夯， momo 購物網防曬用品銷售較上月同期成長逾 5 成，關鍵字搜尋量成長近 2 倍，又以水凝乳類的防曬商品最受歡迎，防曬係數 SPF50 銷售最佳； friDay 購物觀察也發現，涼感、降溫等關鍵字搜尋超過 80 倍，通勤族相關的涼感防曬商品最受歡迎，熱賣超過 5 成。
momo 購物網分享，防曬用品銷售約較上月同期成長逾 5 成，往年以防曬噴霧最熱銷，今年水凝乳類的防曬商品最受到消費者青睞，曬後防護用品銷售也有顯著成長，約較上月同期提高 6 成，其中蘆薈凝膠類商品仍舊最受歡迎。
momo 摩天商城也表示，站上防曬關鍵字搜尋量成長近 2 倍，防曬穿戴用品如涼感防曬袖套、防曬薄外套、防曬帽款等都是榜上熱銷商品。 momo 購物網指出，近年防曬用品需求大增，連帶市面上防曬用品今年的品項數也較去年同期增加約 2 倍。由於台灣氣候悶熱，訴求保溼、不黏膩的款式最受歡迎，其次為控油抗痘類，而清爽具沁涼效果的防曬品也為今年的新寵兒，防曬係數 SPF50 仍銷售最佳。
看準夏日防曬商機， momo 購物網、 momo 摩天商城即日起推出夏日美白防曬、曬後防護用品、防曬配件等 5 折起優惠折扣；此外，friDay 購物觀察也發現，自夏季以來，關於防曬、遮陽、涼感、降溫等關鍵字搜尋超過 80 倍以上，其中與通勤族相關的涼感防曬商品最受歡迎，熱賣超過 5 成。
friDay 購物表示，防曬、涼感衣裙、袖套、圍巾是騎乘機車民眾的法寶，穿上防曬衣物能有效隔離陽光直射，涼感圍巾和穿戴式電子溫控圍巾則是熱賣的創意商品，銷售較平日增加近 4 成，為機車族的酷暑帶來一絲涼意。
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