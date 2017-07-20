來源：海外網

法國馬克龍政府計劃將2017年政府預算減少45億歐元（約合人民幣350.16億元），其中軍隊開支減少8.5億歐元。總參謀長皮埃爾-德-維利耶（Pierre de Villiers）反對這個決定。日前，他在法國國會的閉門會議上嚴厲批評政府削減國防預算，並稱現在法軍的情況已經「維持不下去了」，還用粗話表示「他不會任由矇騙」。

據法國國際廣播電台7月19日報導，德-維利耶於當地時間7月19日早晨，向法總統馬克龍提交辭呈。這在法蘭西第五共和國首次尚屬首次。

7月19日，德-維利耶在一份聲明中解釋他辭職的原因時表示，他無法確保軍隊模式可在今天和以後，保護法國和法國人民的安全，並支持法國的雄心。因此他負責任地向共和國總統提出辭職，並得到了總統的接受。

據報導，德-維利耶自2014年出任法國總參謀長以來，經常抱怨資金不足。因為法國軍隊在多條戰線進行反恐作戰：在非洲撒赫勒地區部署4000軍人，在中東部署1200軍人，並在法國本土部署7000軍人參加「哨兵」反恐行動。

德-維利耶與馬克龍就政府縮減國防預算的矛盾公開化是在7月14日法國國慶閱兵之前。當時，馬克龍未點名批評德-維利耶將預算爭論公開化的做法不嚴肅。16日，馬克龍接受採訪時指出，如果有什麼導致總統和軍隊總參謀長對立，那麼就應該撤換總參謀長。19日，馬克龍再次為削減軍費辯解稱，政府的國防預算可以保障軍隊捍衛國家。他隨後任命目前是總理最高軍事顧問的勒匡特（Francois Lecointre）繼任參謀總長。（記者 趙怡蓁）