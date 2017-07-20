（中央社邁阿密19日綜合外電報導）美國研究人員今天表示，世界存在著塑膠垃圾問題，地球至今已生產超過91億噸（83億公噸）塑膠，大多數都被丟到垃圾掩埋場或是海裡。



法新社報導，美國期刊「科學先端」（Science Advances）刊登出的這項報告，被形容是「首項針對大規模生產塑膠所作的全球分析」。報告也警告，未來會出現更可怕的情況。



照目前的速度看來，「到了2050年，超過130億噸的塑膠垃圾會被丟在垃圾掩埋場或是環境當中」。



這相當於120億公噸，約等於3萬5000棟紐約市紐約帝國大廈（Empire State Building）的重量總和。



根據美聯社，中國大陸製造出的塑膠最多，緊接在後的是歐洲與北美洲。



研究共同執筆人、喬治亞大學（University of Georgia）工程學副教授詹姆貝克（Jenna Jambeck）說，「在任何情況下，大多數塑膠都無法生物分解，所以人類製造出來的塑膠垃圾可能會陪伴我們數百，甚至數千年。」



「我們的估計數字強調出，我們需要批判性地思考使用的物質及垃圾管理工作。」（譯者：中央社周莉芳）1060720