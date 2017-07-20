非洲國家歡迎中國原因:修基礎設施人民感到實惠北京新浪網 (2017-07-20 08:04)
中國在非洲受到歡迎，一個主要因素是中國在非洲所修的基礎設施。
[編者按]
本文系《環球時報》關注中國文章，7月19日刊登於辛巴威《先驅報》。
原標題：為什麼非洲國家歡迎中國
當前，中國的增長對世界經濟活力貢獻良多，而西方媒體總是發表文章，呼籲對該國不斷擴大的影響力要格外當心。這些文章批評中國搞新殖民主義，並舉例如中非合作論壇以及「一帶一路」倡議所涉及的對發展中國家貸款的基礎設施建設。
同西方觀點不同的是，非洲國家，尤其是非洲國家的領導人，積極看待與中國的關係，把中國視為經濟增長的引擎。隨著中國經濟的發展，大宗商品價格攀升，從本世紀前10年以來，這拉動了非洲資源國的國內生產總值。
2009年，中國成為非洲大陸的最大貿易夥伴，中國從非洲進口大量能源，同時對非洲發展大筆投資。當然，最近兩三年，中國經濟增長放慢了，從非洲的進口也受到國際資源價格下滑的影響。但是，非洲國家，尤其是非洲人民對中國的尊重和信任依舊。據筆者觀察，中國在非洲受到歡迎，一個主要因素是中國在非洲所修的基礎設施。中國修建的新港口、公路和機場、鐵路，不僅給接收貸款的國家政府帶來巨大好處，對那些國家的人民也是實惠多多。
中國在非洲修建鐵路有超過40年的歷史，最早是上世紀70年代初的坦尚尼亞-尚比亞鐵路。中國還修建了衣索比亞-吉布地鐵路和兩國的城市交通網路，現在仍有諸多在建項目。對內陸國家來說，鐵路有助於大量農產品和初級資源向港口運輸，同過去相比，運輸量更大了而時間卻更短了。此外，當地鐵路也為沒有交通工具的小商販和農民打開了商機。誠然，中國建築公司有可能沒有僱用非洲當地人，而是從中國帶來工程師和工人。但鐵路線為民眾日常生活提供了支持，給人留下了好印象。
在非洲，殖民地時期的鐵路是為殖民地企業家的方便而修建的，大多數在獨立後年久失修。非洲的民航航線主要是連接主要城市與前宗主國，非洲人想要到鄰國可能還得經歐洲中轉。民航航線上至今仍殘存著歐洲中心主義，這也就不難想像，非洲人歡迎中國出資為當地人修建基礎設施了。我個人認為，非洲對中國的尊重還包含「要當發展型國家」的因素。中國現在仍是發展中國家，但其政府建設經濟，保障其國民的生活，做出了公認的成就，或許這令民眾看到了希望。
（作者米希科·吉塔巴，喬恆譯）
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