來源：參考消息

原標題：視界| 白骨累累竟入選世界遺產！曾埋葬中韓勞工的日本「天堂島」實為地獄

今年，是日本「軍艦島」申遺成功兩周年，這是一座被一些旅遊者譽為「天堂」的地方。

對這片「明治工業革命遺址」，日本方面表示，島上的23個明治時代的工業設施幫助日本成功實現了從封建經濟到現代經濟的飛躍。

日本沒有說明的是，這樣的飛躍是踏在勞工屍骨之上實現的。

韓國KBS電視台7月4日報導稱，當地時間7月3日早上，美國紐約時報廣場的一塊巨大電子屏幕上播放了一段特殊的視頻，這段視頻向世人揭示了日本在二戰時期不為人所知的一段黑歷史。這則名為《端島的真相》的視頻時長只有15秒，在時報廣場大屏幕上每天滾動播出1000次，持續播放一周。

影片將軍艦島稱為「地獄島」。

端島位於日本西南部，由於形狀酷似軍艦而又稱為「軍艦島」。在軍艦島被勘探發現擁有豐富的海底煤礦資源后，日本工業巨頭三菱集團於19世紀晚期買下了這座島嶼，對其進行開發。

然而，這裏曾經熱火朝天開採活動的背後，卻滿是來自中國和朝鮮半島的強征勞工血淚史，他們中間有男有女，甚至有兒童。

日本新日鐵住金公司也參與了島嶼開發，旗下的八幡制鐵所雇傭了上千名勞工。

軍艦島曾是世界上人口最稠密的地方。面積僅16英畝（約0.06平方公里）的島嶼上，生活著超過5000人，大家都擠在狹窄的公寓里。

與此同時，中韓勞工們的生存環境卻堪比地獄。美國有線電視新聞網稱，被強征的勞工在這裏受到非人的待遇，飢餓是常態，當他們無力採煤，日本人就會殘忍地虐待他們。

有倖存者表示，在那裡，只能得到一點點食物。雖然每天擔心會死於炸彈，但最難熬的折磨還是飢餓。

據統計，有722人因惡劣的工作環境而死亡，其中有不少中國勞工。

一名倖存者回憶，自己就像一隻「鼴鼠」，在軍艦島上每天的工作是採煤，然後再將煤塊掰開，如此不停地周而復始。他在第一次進入礦井時差點暈倒。在井中，臉上的煤灰會掉到食物中，每天繁重的任務使人疲憊不堪。

後來，日本能源結構改變，變得日益依賴進口石油，軍艦島上的煤礦不得不於1974年關閉，島上居民隨之撤離，只留下一座空城。

大部分勞工在非人的折磨中去世，一些倖存者仍堅持向日本索取賠償，包括未支付的酬勞和遲遲不來的道歉。

但是，開發軍艦島的三菱集團和其他強征勞工的日本企業認為，所有的賠款和補償已經通過戰後的條約得到解決。

2015年，日本政府以島上遺留的工業設施是「非西方國家首次成功的工業革命」遺址為由，申請聯合國世界遺產並獲得通過。

在軍艦島申遺成功之後，日本當地的支持者彈冠相慶，認為這可以促進旅遊業，還可以為保護遺址，開闢資金來源。

其實，聯合國世界遺產名錄上不乏「沾滿鮮血」的遺址，譬如臭名昭著的奧斯維辛集中營，但它是作為歷史罪證存在的。聯合國教科文組織網站稱，奧斯維辛集中營展現了納粹德國執行種族滅絕政策的狀況。

然而日本政府忽略了軍艦島的黑暗過去，僅強調其對該國經濟做出的貢獻，這無異於背叛歷史。

英國《衛報》指出，中國一直是反對軍艦島加入世界遺產名錄的主要國家。中國常駐聯合國教科文組織代表張秀琴表示，日本仍未充分說明軍艦島強征勞工的事實。她呼籲日本應保證每一位勞工的遭遇被銘記，使他們得到應有的尊嚴。

韓國也是反對國家之一。韓方表示，日本應說明，1910年到1945年期間，曾有約6萬名勞工從朝鮮半島強征去包括軍艦島在內的7個勞動地點。

美國研究日本戰時勞工問題的專家William Underwood表示，如果日本，尤其是參與強征勞工的企業，能夠更真誠地面對過去的戰爭，強調其明治時代的工業革命則沒什麼問題。

可是日本始終沒有直面這些問題。對於軍艦島申遺，日方還曾進行狡辯，稱申請的時段截至1910年前，當時外國勞工還沒有上島。

後來，日本終於同意承認軍艦島曾在二戰時期強征勞工的事實，軍艦島也終於被納入世界遺產名錄。但勞工的遭遇仍然被置於軍艦島發展「奇迹」的背後。

在聯合國教科文組織介紹軍艦島的網頁上，仍將軍艦島的工業發展作為介紹的重點，稱「這個過程被認為是非西方國家第一次成功引進西方工業化的示例」，簡介中未有隻言片語提到勞工相關的事實。

其實，日本在二戰期間強征勞工的罪行並不僅這一樁。據估計，二戰期間，約有39000名中國勞工被強征至日本。而日本國內卻很少對這些問題進行公開討論。1972年，日本政府聲稱，根據《中日聯合聲明》，中國放棄國家間索賠權的同時也放棄了個人索賠權。2007年，日本最高法院也裁定，不承認中國人擁有索賠權。

但中國受害者團體與日方公司的談判一直進行著--

2004年，日本新潟地方法院曾作出判決：日本政府和新潟港運公司應向11名原中國勞工一共支付8800萬日元的賠償。二戰期間，新潟港運公司曾強征中國勞工，當作新潟港碼頭的奴工使用。

2010年，日本西松建設公司與183名中國原勞工及其遺屬達成和解。西松建設公司表示，願意承擔歷史責任，並支付1.28億日元（約合927萬元人民幣）。

2016年，日本三菱材料公司與中國勞工團體達成和解，向受害者及家屬道歉並賠償每人10萬元人民幣。

據了解，三菱集團在二戰期間曾強征3000多名中國勞工，其中700人在被強征期間死亡。

在三菱材料公司表示願意和解並賠償時，時年96歲高齡的受害者代表闞順表示，賠償金多少無所謂，只要日本方面真誠道歉，自己都能接受。

原諒不等於遺忘，希望日本能早日正視其戰爭期間犯下的罪行。