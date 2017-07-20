美民主黨發不信任總統決議 外界：或為中期選舉北京新浪網 (2017-07-20 07:58)
【環球網報導 記者 查希】據台灣聯合新聞網7月20日報導，特朗普總統上任屆滿半年，23位美國民主黨國會眾議員聯合推出「不信任特朗普總統」國會第456號決議文，12頁理由陳述總統的行為舉止失當、違憲，要求將該決議交付投票。
田納西州眾議員柯恩(Steve Cohen)、加州眾議員趙美心、芭芭拉.李(Barbara Lee)等多位眾議員19日召開聯合記者會，柯恩表示，特朗普總統在1月20日上任當天宣誓承諾捍衛美國憲法，但從過去半年的施政和言行，包括特朗普酒店的利益衝突、炒FBI局長科米，證明他嚴重失職，也讓民眾失去了對一位國家元首的信任。
國會眾院亞太小組主席趙美心說：「我們有個行為不正常的總統，他讓民眾對政府信任降到新低點。」趙美心還表示，總統在推特上經常性侮辱記者、婦女、移民，「沒有同理心的總統，得不到我們選民的信任。」
芭芭拉？李表示，她並非針對特朗普個人，而是為了保障全美民眾加入這個決議文聯署，她特別提到，最近爆發的特朗普和普京在G20的秘密會面，包括小唐納特朗普去年大選期間與俄羅斯的八人會議，這都令人憂心，「我們必須替民眾發聲，我們對總統缺乏信任。」
這個決議文聲明對總統提出數點要求，包括履行承諾捐出營利所得、公開報稅資料、規避造訪海湖莊園渡假村的利益衝突等，柯恩表示，他很清楚，這些請願對特朗普總統家人、共和黨不會有太大影響，但身為民意代表，這是必要的。
眾議院目前共和黨占多數，這個決議付諸表決、通過的機會微乎其微，精神象徵大於實質作用。各界解讀是，此舉在引起選民注意，爭取民主黨贏回2018年中期選舉的機會。
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