？？？？18日，在委內瑞拉首都加拉加斯，委總統馬杜羅在會議上手持一本憲法。

？？？？委內瑞拉政府18日說，將無視美國發出的經濟制裁威脅，如期選舉制憲大會，同時，委內瑞拉正在重新考慮兩國關係。

？？？？前一天，美國總統唐納德·特朗普警告，如果委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅執意於制憲大會選舉，美方將迅速採取嚴厲經濟制裁。白宮官員18日透露，相關制裁對象將包括委內瑞拉政壇高層，不排除打擊委內瑞拉石油出口的可能性。

？？？？「美國不是老闆」

？？？？特朗普17日稱美國對委內瑞拉的局勢「不會袖手旁觀」，警告如果馬杜羅政權執意在本月30日舉行制憲大會選舉，美方將施加制裁。

？？？？針對美方威脅，馬杜羅緊急召開國家安全委員會會議並在會上說：「沒有任何外國政府能向委內瑞拉發號施令，唐納德·特朗普不是委內瑞拉的老闆。」

？？？？「制憲大會選舉將舉行，沒有任何人或事能阻攔，」委內瑞拉外交部長塞繆爾·蒙卡達18日在一場新聞發佈會上說，「委內瑞拉人民是自由的，將團結起來，回應一個仇外的種族主義帝國發出的無禮威脅。」

？？？？馬杜羅上月底說，美國政府暗中支持委內瑞拉反對派、覬覦委內瑞拉石油資源。他同時提醒特朗普，一旦委內瑞拉出現「毀滅性」局勢，大批難民將會湧向美國，到時候「你不得不在海上建造20堵隔離牆」。

？？？？美方著手制裁

？？？？特朗普政府一名高級官員18日在一場視頻會議上告訴媒體記者，針對委內瑞拉的制裁可能隨時啟動，而且，「所有可能性都擺在桌面上」，包括禁止從委內瑞拉進口石油，以及打擊委內瑞拉個人和企業。

？？？？委內瑞拉大約95％的外匯收入來源於石油出口，大量基本商品依賴進口。美聯社報導，現階段委內瑞拉每天向美國出口原油70萬桶，占石油出口總量大約一半。分析人士指出，如果實施制裁，委經濟將雪上加霜。

？？？？本欄文圖均據新華社