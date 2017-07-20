？？？？法國議會參議院18日投票通過存有爭議的新反恐法案。法新社認為，這意味著總統埃馬紐埃爾·馬克龍選前對加強反恐與安全措施的承諾初步得以兌現。

？？？？新反恐法案最大特點是強化反恐和安全措施。自由派和一些人權組織提出批評，認為公民自由將被收緊。法國內政部長熱拉爾·科隆予以辯駁，認為有必要打擊「無時不在」的恐怖主義威脅。

？？？？2015年11月巴黎發生系列恐怖襲擊事件后，法國進入國家緊急狀態，並多次延長。

？？？？對當局連續延長緊急狀態，法國國內有反對聲音。馬克龍表示，面對嚴峻的反恐形勢，應儘快推出新的反恐措施，以建立國家緊急狀態結束后的有效反恐機制。

？？？？根據有關規定，新反恐法案在參議院通過後將交給國民議會，在今年10月進行審議，如果通過，將由總統簽署成為正式法律。

？？？？夏文輝？新華社特稿