？？？？韓國總統府青瓦台18日召開會議，就根除國防產業腐敗現象展開討論，把首個反腐目標瞄準軍工產業。同日，檢方突擊搜查了與韓國航空宇宙產業公司有業務往來的5家分包商。

？？？？韓國航空宇宙產業公司是該國唯一的飛機製造商，參與過多個國防項目，包括研發國產T－50型「金鷹」超音速教練機、「鷲百」通用直升機和新一代無人機。2015年，韓國國家審計人員發現，這家公司存在通過虛報研發資金非法「撈錢」的行為。

？？？？文在寅17日在青瓦台舉行的一場會議上表示，國防腐敗不是單純的腐敗問題，而是安保漏洞，相當於通敵行為。

？？？？根據韓國媒體的說法，韓國航空宇宙產業公司2013年至2014年用於職工過節補助的52億韓元（約合3125萬元人民幣）商品券中，有17億韓元（1022萬元人民幣）用處不明，引發關注。外界普遍懷疑，這些商品券可能用於向軍方高層和政界人士「走後門」。

？？？？在18日遭突擊搜查的5家分包商中，至少兩家據信由韓國航空宇宙產業公司社長河成龍的親信運營。這些公司的盈利主要來自韓國航空宇宙產業公司的訂單。韓國國家審計部門此前估算，這些分包商的非法獲利總額達240億韓元（1.44億元人民幣）。

？？？？數日前，韓國航空宇宙產業公司位於慶尚南道泗川市總部以及首爾的多間辦公室也遭搜查。檢方已對河成龍下達「禁足令」，禁止其前往國外。下一步，檢方將就相關指控對河成龍進行問詢。

？？？？張旌？新華社特稿