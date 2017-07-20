烏克蘭民間武裝 宣布成立新國 「小俄羅斯」北京新浪網 (2017-07-20 07:33)
？？？？新華社基輔7月18日電？烏克蘭東部民間武裝自行成立的「頓涅茨克人民共和國」領導人扎哈爾琴科18日發表聲明說，「經過同來自烏全國各地代表協商」，決定成立新國家「小俄羅斯」取代烏克蘭。
？？？？據烏克蘭通訊社當天報導，扎哈爾琴科說：「此舉旨在徹底解決烏東部衝突，『小俄羅斯』是烏克蘭的繼承者，但『小俄羅斯』實行聯邦制，首都設在頓涅茨克市，基輔將作為歷史文化中心。」
？？？？另一個烏東部民間武裝自行成立的「盧甘斯克人民共和國」並未支持這一決定。報導說，「盧甘斯克人民共和國」人民委員會主席傑格佳連科當天表示對此不知情，也沒有派代表到頓涅茨克商討成立新國家事宜。
？？？？正在喬治亞訪問的烏總統波羅申科表示，此事同過去「分離分子」提出建立「新俄羅斯」一樣不會成功，烏克蘭不會分裂，政府最終將通過和平途徑恢復對頓巴斯部分地區和克里米亞的主權。
？？？？另據今日俄羅斯通訊社報導，俄總統新聞秘書佩斯科夫18日表示，俄方當天早上通過媒體報導得知了關於成立「小俄羅斯」國一事。該言論是扎哈爾琴科的個人主張，俄羅斯仍然尊重明斯克協議。
？？？？新一輪烏克蘭問題三方聯絡小組（烏克蘭、歐安組織、俄羅斯）會議19日將在白俄羅斯首都明斯克召開。烏派駐三方聯絡小組的代表馬爾丘克18日說，扎哈爾琴科的行為是在破壞明斯克和平談判。
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