？？？？據新華社北京7月19日電？溝通更順暢，辦事更便捷，獲取信息更豐富……近年來，我國加快信息基礎設施建設，鋪就了一條信息高速路，網路帶給人們多彩的新體驗、新獲得。

？？？？電信網路為生活添彩

？？？？早上通過手機APP為家人點了外賣，享用過早餐后通過網路預訂了當晚的電影票並選好了座位，然後一家人用手機掃碼騎上共享單車去林間遊玩……剛剛過去的這個周末，家住北京西城的王女士與家人度過了充實的一天。

？？？？電信網路，正悄然改變著百姓的生活方式：通過手機、互聯網了解國內外時事，查詢需要的知識信息，看影視節目、聽音樂……電信網路讓人們的生活變得更加便利、更加豐富多彩。

？？？？如今，在城市，網上訂餐、移動支付、手機購票等基於互聯網的便捷生活方式，為人們帶來了諸多便利。在很多農村，通過電信網路代繳水電網費、網購農資和日用品等不出村就能實現，不用再費事兒往城裡跑。

？？？？網路改變生活，網路連接你我。近年來，我國寬頻用戶平穩增長，網路速率持續提升，各項降費舉措逐步落實，在普惠民生方面發揮了積極的帶動效應。截至今年4月底，我國固定寬頻用戶達到3.15億戶，固定寬頻平均接入速率超過50M，是2014年底的7倍多。在移動寬頻方面，4G用戶總量達到8.49億。

？？？？互聯網拓寬致富路

？？？？寧夏吳忠鹽池縣二道溝村，地處偏遠地區，移動通信網路的發展相對滯后，當地特色農產品多年來存在銷售和宣傳渠道單一、銷量較少等問題。電信普遍服務試點以來，鐵塔公司新建4G通信基站7個，目前當地村民通過手機淘寶，將特產賣向了全國。

？？？？電信網路的發展，打通了貧困地區與外界的「信息鴻溝」，拓寬了百姓的致富路。商務部數據顯示，2016年，農村電商達811萬家，帶動就業超過2000萬人。

？？？？去年11月，國務院扶貧辦與多個部委聯合印發《關於促進電商精準扶貧的指導意見》，完成了對電商扶貧的頂層設計。目前，全國共確定電子商務進農村綜合示範縣496個，力爭今後3年內對有條件的貧困縣實現電子商務進農村綜合示範全覆蓋。

？？？？通信網路不斷延伸

？？？？隨著通信網路建設的推進，「懸崖村」四川涼山昭覺縣阿土勒爾村的百姓告別了「滿山找信號」的日子；「高原孤島」西藏墨脫縣的群眾足不出戶便知天下事。

？？？？近年來，我國通信網路向西部、老少邊窮地區延伸，中國鐵塔公司新建鐵塔站址中農村及鄉鎮站址佔比達70％；西部12省區市中多數地區站址增長高於全國平均水平，貴州、重慶、寧夏、雲南等實現移動通信站址數量翻番。

？？？？電信普遍服務試點項目進展順利，兩批試點共支持10萬個行政村的寬頻建設和升級改造，其中包括3.1萬個建檔立卡貧困村。

？？？？專家表示，高速寬頻網路覆蓋範圍的擴容、網路質量和服務水平的提升，打破了時間和空間的界限，使更多人通過互聯網開展創新、創業，通過網路享受公共服務。

？？？？據悉，我國將進一步加快推進網路提速降費，推動通信、物流、支付、售後等全過程降成本。加快信息終端普及和信息進村入戶，擴大信息消費覆蓋面。進一步增強用戶獲得感，讓群眾普遍受惠。