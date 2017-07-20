來源：參考消息

近幾日，中印邊境對峙仍在繼續，媒體對於印度軍力的現狀興趣濃厚，IS在中東連遭挫折之後，地區大國間的矛盾隨之又凸顯出來。下面就讓我們回顧一下近幾天不容錯過的軍情。

以色列怒懟美俄在敘停火協議

俄羅斯衛星網報導稱，以色列總理本雅明·內塔尼亞胡表示，以色列對俄美兩國在敘利亞南部達成的停火協議表示反對，因為這一停火協議並沒有遏制伊朗及其附屬國在鄰國逐漸鞏固的勢力。停火協議要求，在敘利亞與以色列及約旦接壤的省份地區將停止戰鬥行動。以色列總理內塔尼亞胡擔心，如若「衝突降級區」的設立意味著敘利亞政府將控制更多的領土，則可能會助推以色列的「死對頭」伊朗在地區勢力坐大。

隨著中東地區反恐形勢好轉，之前一直被掩蓋或刻意掩飾的其他矛盾開始凸顯出來。以色列對於伊朗在這場中東亂局中的壯大始終抱有戒心，從敘利亞到伊拉克，伊朗支持的各式各樣的什葉派組織旗幟「像罌粟花一樣遍地開放」。在伊朗核協議達成后，荷包鼓起來的伊朗令以色列如坐針氈。

位於敘利亞西南地區的「衝突降級區」是美國在敘境內參與的第一個「衝突降級區」，而此次美俄達成的停火協議是敘利亞陷入內戰6年多來的第5次停火嘗試，此前數次都未能持久落實。

對於美俄展現出來的合作跡象和最新停火協議，評論都在猜測特朗普是否要兌現競選時關於美俄合作反恐的承諾，但依照以往經驗，這樣的協議似乎很難持續很長時間，即使是由美俄這兩個大國牽頭，這裏的利益群體與恩怨糾葛也太過紛雜了。

以色列情報部總監哈蓋·楚里埃勒說得非常明白，西方反恐行動（打擊IS）為伊朗鋪平了道路，而中東地區下一個威脅就是伊朗和全球聖戰者的變種。敘利亞的事態進展構建了「一種向伊朗利益嚴重傾斜的地區不平衡」。「伊朗在敘利亞地位的鞏固是一個必須馬上解決的問題。」

從特朗普的中東行來看，遏制伊朗幾乎與反恐處於同一優先順序上，這也是安撫盟友（以色列和沙特）必須要擺出的姿態。短期內，特朗普應該不會拋棄伊朗核協議，但是對地區盟友（尤其是以色列）的安全關切必然也會給予重視。「停火協議」雖然在該地區廣受歡迎，但是在各種力量的博弈旋渦中，前者想不成為犧牲品幾乎不可能。

塔利班手持美軍武器拍宣傳片

美國《軍隊時報》網站7月17日發表題為《視頻顯示，塔利班使用了通常裝備美國特種部隊的SCAR突擊步槍》的報導稱，日前，塔利班在其官網上發佈了一段宣傳片。在視頻中可以看到，一名塔利班武裝人員手持一支7.62毫米口徑特種部隊戰鬥突擊步槍（SCAR）。這種武器通常配發給美國特種部隊，如海軍陸戰隊突擊隊和陸軍遊騎兵。

塔利班聲勢浩大的春季攻勢的硝煙還未散去，攻心戰又搬上了檯面。塔利班的宣傳片用了70分鐘的時間展示了塔利班的7個訓練基地，以及塔利班武裝人員開展的軍事訓練。而宣傳片中展示的通常配發給美國陸軍和海軍陸戰隊的武器系統，則令人大跌眼鏡。在宣傳片中，特種部隊戰鬥突擊步槍配備的光學系統似乎是AN/PEQ 5激光瞄準器，該裝備能夠輔助特戰隊員瞄準和精準射擊。此外還可以看到塔利班武裝人員手持美製M4卡賓槍和M16步槍，其中大多數M4卡賓槍都配備了特里吉康公司生產的先進戰鬥光學瞄準鏡（ACOG）。

美軍對於大量美式單兵高端武器落入塔利班之手也感到困惑，「堅定支持」行動的發言人威廉·薩爾文上尉說：「（塔利班武裝分子）在襲擊檢查站時獲得這些武器的可能性較大，突襲軍械庫或軍事基地的可能性較小。但我們無法確認這些武器的來源。」

阿富汗的局勢已經陷入尷尬的僵局，美軍要抵擋塔利班的攻勢，現在唯一的選擇可能只剩增兵了，特朗普已經充分放權給國防部長，評論都預期美國會繼續增兵阿富汗，但是這一策略很可能是飲鴆止渴。美軍只有維持局勢不再惡化，才能找到理由「體面」撤出，但是從目前來看，阿富汗政府軍幾乎無法指望，可堪一戰的就只剩下少數的阿富汗特種部隊。

相比阿富汗政府和美軍的焦頭爛額，塔利班的「攻勢」更顯從容。一方面在戰場上，塔利班四面出擊，奪占阿富汗大片土地，而對於一些重點目標的攻擊則牽制了美軍和阿富汗特種部隊幾乎所有力量。另一方面，塔利班的輿論戰也非常奏效，阿富汗軍警「內部攻擊」頻發，美軍與友軍關係逐漸惡化，再加上阿富汗部分政府官員的腐敗，民眾也容易傾向於塔利班設立的司法機構和地方政權。而這次塔利班展示的大批美軍武器沒準就是當地「帶路黨」的功勞。

印度軍力有多強？需重視核導彈戰力

《印度快報》網站7月16日發表題為《印度的軍事實力如何？》的報導稱，印度的軍事實力每年都在增長。目前，印度正在為最不利的形勢做準備，正在進行大規模軍事現代化升級和改革。印度一直在快速發展新的軍事技術，購買必要裝備，生產武器、飛機、海軍艦艇等，使印軍成為一支有能力對付所有國內外威脅的強大力量。

印度在對其軍事實力和核戰力進行現代化改造的過程中時刻關注著中國，但是很長一段時間以來，印度的強軍似乎只能以巴基斯坦為「坐標」，印度網友就曾質問政府，為何總是和巴基斯坦比來比去，就沒有一點信心和中國軍力做個對比嗎？同為發展中國家的中印，在強軍上走了兩條截然不同的道路，而結果似乎也一目了然——解放軍對比印度軍隊各方面均佔優勢。

印度的軍力增長幾乎全部依靠「買買買」，作為一個可以毫無障礙的買到市場上所有最新裝備的國家，印度可謂是把一手好牌打得稀爛。軍購項目弊端叢生，關於印度被各種「神坑」的劇情在互聯網上流傳頗廣。為了杜絕軍購項目上的腐敗以及浪費（很多武器項目其實華而不實）的問題，印度政府將軍購流程搞得異常複雜，這也導致明明非常迫切的武器需求被整個官僚體系給拖延的似乎永遠都停在流程上。

吃一塹長一智，莫迪上台後提出了「印度製造」的口號，希望在靠著巨大市場吸引各國軍火巨頭到印度設廠，然後在大宗軍火交易中加入技術引進的條款。如今各類合資軍火生產廠將落戶印度，以色列武器工業公司的步槍、BAE系統公司的榴彈炮還有印俄合研的5代機，當然還有近日引進的F-16生產線。

隨著F-16生產線的引進，以及印俄5代機的推進，特別是先進航空技術的引進，印度空軍未來有望解決先進戰機不足及頻繁掉飛機的窘迫。還有海軍方面，印度的各類大型艦艇項目雖然在推進過程中問題叢生，但是仍不可小覷其未來潛力。

印度的核武及導彈需要重點關注，2017年7月軍備控制協會的數據顯示，印度儲備的核武器規模為世界第七。印度有各種發射系統來搭載核彈頭，例如從地面、軍艦甚至潛艇發射的導彈，而且印度也似乎決心要把整個中國納入到其打擊範圍內。