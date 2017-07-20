來源：海外網

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海外網7月20日電 沙烏地阿拉伯國王薩勒曼上月突然撤換王儲，由31歲的親兒子穆罕默德？薩勒曼（Mohammed bin Salman）代替侄子納伊夫作繼承人。據紐約時報報導，穆罕默德？薩勒曼策劃了這次權力變換，一方面散播消息，向多名年長王子稱納伊夫有濫葯習慣，不適合做國王，另外又把他傳喚至麥加的宮殿禁錮，迫他放棄王儲之位。

據報導，在臨近齋戒月結束前數日，有人通知納伊夫要在午夜前，在麥加與國王薩勒曼會面，他其後被帶到宮殿內另一間房，侍從沒收了他的手機，以及將他禁錮在內，要求他放棄王儲及內政部長一職。身患糖尿病及曾遇刺而有舊患的納伊夫，最終就範。

自沙特撤換王儲后，中央情報局數日後便派員到白宮報告事件，擔憂影響美國情報工作。多名美國前任及現任官員表示，美國一向很信任納伊夫及其親信，在反恐問題上合作，納伊夫等人失勢，將會大大影響美國的情報收集工作。

此前據華爾街日報報導，新晉王儲已經限制了穆罕默德·本·納伊夫的行動自由，並將他的侍衛換成了忠於沙特王室的人。據知情人士稱，此舉旨在確保他不會採取行動集結支持力量，沙特王室要確保沒有任何密謀事件發生。

就穆罕默德·本·納伊夫遭到軟禁一事，沙特王室一名官員稱，無論是在境內還是境外，他的行動沒有受到任何限制。這位官員在一份電郵聲明中稱，穆罕默德·本·納伊夫在被廢黜之後還接待過賓客。

美國和沙特官員稱，沙特王室在國內打壓反對人士的舉動包括監視某些激進分子和博客作者的社交媒體賬戶，在某些情況下還會滲透進入這些賬戶。

據了解，沙特內政部官員已經傳喚了某些被認為在社交媒體上煽動抗議的激進分子和宗教領袖，至少一人已被內政部官員警告不許發聲，否則會面臨牢獄之災。

對於上述知情人士描述的試圖全面打壓國內反對者的情況，沙特王室官員並未回應。（編譯/海外網 孫蒙）