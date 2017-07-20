日本部分主流媒體公佈的最新民調結果顯示，日本首相安倍晉三的內閣支持率日前再創新低，已跌破30%，進入「危險區間」。為挽回民意，安倍已使出渾身解數，包括下月重組內閣，但效果如何難以預測。

分析人士認為，安倍內閣及執政黨自民黨支持率持續低迷的狀況若無法扭轉，安倍政權的根基或將遭受重創，日本政局也將增加新的不確定性。

進入「危險區間」

日本朝日電視台17日公佈的民調結果顯示，安倍內閣的支持率已跌至29.2%，再次刷新近期日本主流媒體民調支持率的最低紀錄；而不支持率則升至54.5%，比該媒體上月調查時大幅增加了近13個百分點。此外，日本時事社近日公佈的最新民調結果也顯示，安倍內閣支持率已跌至29.9%。

這不僅是安倍第二次執政以來內閣支持率的最低水平，也是安倍內閣支持率首次跌破30%大關。而內閣支持率跌破30%在日本被公認為政權進入「危險區間」的標誌。

今年以來，安倍對其所牽涉的森友學園、加計學園醜聞缺乏正面回應，對失德、失言的閣僚和親信約束不夠甚至有所包庇，無視民意強行通過「共謀罪」法案和拋出修憲時間表，這一系列問題造成安倍內閣支持率下跌不止。

朝日電視台報導指出，安倍自第二次上台以來，其內閣支持率在審議《特定秘密保護法》和新安保法時也曾出現過下滑，但隨後均恢復到原有水平。而此次支持率下跌的原因與前兩次不同，已不再是某個特定的事件或政策，而是安倍內閣強硬的執政姿態導致選民不滿。

難以挽回民意

為阻止支持率進一步下跌，安倍近期使出渾身解數挽回民意，但作用有限。

首先，安倍祭出「高調外交」這一挽回支持率的慣用「法寶」。安倍本月初出訪歐洲時與歐盟在日歐經濟夥伴關係協定談判中達成框架協議，並將其作為一大外交成果大肆宣傳。

《每日新聞》的報導認為，日歐在協議具體內容上尚存分歧，此番卻早早宣布達成框架協議，其中不乏安倍用外交成果為國內政局解困的意圖。但由於歐盟希望該協議在2019年後生效，預計短期內談判難有實質性進展，因此這項成果短期內難以刺激支持率回升。

其次，安倍本月13日再度被迫就加計學園醜聞一事妥協，同意在國會閉會期間召開審查會，並且他本人將出席。然而隨後的民調顯示，仍有近80%的民眾不認可安倍對加計學園一事的解釋。

再次，安倍表示將在下月初儘早進行內閣改組和黨內人事調整。他沒有透露改組細節，但表示將保留原有班底「骨幹」。

據時事社報導，自民黨內有人認為不改變內閣「骨幹」就無法給人新鮮感，還有人擔心被改組掉的人會有不滿。同時，新閣僚如果發生醜聞將使內閣改組的效果立刻蕩然無存，因此內閣改組伴隨著風險。

而日本民眾對安倍改組內閣反應也很冷淡。在朝日電視台的最新民調中，54%的民眾表示對內閣改組並無期待，而在共同社16日公佈的最新民調中，這一比例達57%。

新的不確定性增加

自從安倍領導的自民黨在東京都議會選舉中慘敗之後，安倍「獨大」的日本政治體系受到衝擊，安倍本人在黨內的凝聚力也有所下降。儘管安倍堅稱原定秋季拿出自民黨修憲草案的計劃不變，但隨著支持率的不斷下跌，自民黨的執政夥伴公明黨已開始在修憲問題上發出不同聲音。

有分析認為，安倍目前在修憲問題上正陷入兩難：急於修憲可能導致執政聯盟內部分裂，令政權不穩定；而擱置修憲又可能引發自民黨內保守勢力不滿，甚至可能對安倍在明年9月的自民黨總裁選舉中謀求連任造成影響。

同時，安倍支持率的下跌也加劇了自民黨的內鬥。被視為「后安倍時代」有力人選的自民黨前幹事長石破茂、日本外務大臣岸田文雄等人陸續開始動作。

分析人士指出，多數民眾不支持任何政黨而選擇觀望，這將給未來的日本政壇增加新的不確定性。

來源：新京報