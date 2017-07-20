據新華社電？郵寄包裹難免碰到寄丟的時候。那你有沒有想過這些物品最終的命運呢？在澳大利亞，這些寫錯地址或沒有寫清回郵地址的包裹最終會被澳大利亞郵政部門拍賣。

澳大利亞天空新聞台播放的一段視頻中，一處位於悉尼內城西區的澳大利亞郵政倉庫里堆滿了稀奇古怪的待拍賣物品，包括傢具、電腦、地毯、紅酒、衝浪板、鞋子、包包等。布魯斯拍賣行的巴德蓋瑞說，你永遠無法得知在拍賣會上會碰到什麼東西。「很多年前，我賣出過一台棺材升降機。這就是個佔地方的玩意兒，但這事還挺有趣的」。

澳大利亞郵政部門發言人曾介紹說，郵政部門會將無人認領的物品保留6個月，之後安排拍賣。拍賣會每個月舉辦一次，拍品除了無人認領的包裹，還包括故去人士留下的財產。拍賣所得將全部捐給慈善機構。感興趣的人可以去現場或在線參與競拍。（喬穎）