伏特加救活中毒貓咪北京新浪網 (2017-07-20 04:25)
據新華社電？澳大利亞布里斯班一隻貓日前因食用汽車發動機防凍液而中毒，當地一家動物醫院用稀釋的伏特加酒為貓輸液，把它救活。昆士蘭州布里斯班皇家防止虐待動物協會發言人說，這隻貓「非常幸運」。
澳大利亞廣播公司18日報導，這隻名為「蒂普西」的貓上周末在布里斯班一家輪胎廠旁被人發現時，已經奄奄一息，隨即被送往附近的動物醫院。
「蒂普西」被診斷為誤食防凍液，血液檢查結果顯示它出現急性腎功能衰竭。獸醫坎特說，如果不作處理，「蒂普西」將活不過1個小時。
稀釋的伏特加可用作防凍液的「解毒劑」。湊巧的是，醫院一名護士手頭正好有伏特加酒，「蒂普西」立馬打上點滴。經過一晚上的輸液，它的健康狀況大有好轉。
尚不清楚「蒂普西」是否被人故意誘食防凍液。在澳大利亞，蓄意誘食屬嚴重違法行為，最高可判3年監禁。
防凍液的主要成分是乙二醇，由於乙二醇有甜味，兒童或寵物誤食情況時有發生。（劉世隆）
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