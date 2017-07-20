為配合廣深沿江高速遷改工程，廣州市自來水公司在廣深沿江高速雙沙段進行管道施工工程。施工期間，下列路段沿線供水壓力將有所下降，包括：廣江路、信華路、廣新路文沖涌至雙崗加壓站路段、文沖村回遷房、石化廠、石化生活區、石化中學、石化小學、航海學校、文沖小學、文沖文元村、黃埔收容所、文船生活區東區及西區、雙崗村等。

施工時間：

1、7月20日（星期四）22時至7月21日（星期五）6時；

2、7月27日（星期四）22時至7月28日（星期五）8時。

請有關單位和居民做好儲水準備,詳詢供水熱線96968。

廣州市自來水公司

2017年7月19日