廣州市自來水公司供水壓力變化溫馨提示北京新浪網 (2017-07-20 04:25)
為配合廣深沿江高速遷改工程，廣州市自來水公司在廣深沿江高速雙沙段進行管道施工工程。施工期間，下列路段沿線供水壓力將有所下降，包括：廣江路、信華路、廣新路文沖涌至雙崗加壓站路段、文沖村回遷房、石化廠、石化生活區、石化中學、石化小學、航海學校、文沖小學、文沖文元村、黃埔收容所、文船生活區東區及西區、雙崗村等。
施工時間：
1、7月20日（星期四）22時至7月21日（星期五）6時；
2、7月27日（星期四）22時至7月28日（星期五）8時。
請有關單位和居民做好儲水準備,詳詢供水熱線96968。
廣州市自來水公司
2017年7月19日
關鍵字：
上一則：互動地圖可找到地球另一端
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【FOSSIL】闇黑德古拉三環個性腕錶-黑(FS5016)
- EAGLE 專業級2CH卡拉OK擴大機(A-320) + 書架型五吋頂級劇院
- 【ORIENT】東方 星月神話時尚腕錶(FQC10001W)
- 【Ogival瑞士愛其華】搪瓷彩繪自動機械錶(蘭 358-24.2AMR)
- Kadia．晶鑽光感方頭平底休閒鞋(黑色)
- 【STAR】時代 時尚摩登仕女腕錶(1T1407-151S-D)
- PHILIPS AVENT 三合一蒸氣消毒鍋+QQ兔學習餐具組
- HOME MALL-米斯推門3X6尺木心板二抽衣櫃(柚木色)
- 鴻宇 抗菌 Hello Kitty 我的甜蜜夥伴-單人三件式兩用被床包
- 【STAR】時代 時尚摩登仕女腕錶(1T1407-151S-P)
印尼總統下令可射殺毒販 早前已斃3名台籍嫌犯【北京新浪網】
印度大吉嶺地區持續動亂 印軍被迫緊急撤離【北京新浪網】
巴勒斯坦民眾與以色列軍警再起衝突 致6人死亡【北京新浪網】
杜特爾特:永遠不會訪問「萬惡的」美國【北京新浪網】
卡達國家元首回應斷交危機 感激美德等國支持【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》