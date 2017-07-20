據新華社電？在歐洲旅行，除了可以搭乘商業航班、火車、大巴等常規交通工具，還可以嘗試通過私人飛機服務信息分享平台Wingly以相當實惠的價格搭乘私人飛機。

願意搭載乘客的私人飛機駕駛員在這個平台上發佈他們的飛行路線、飛機上空座數量以及搭乘費用。

平台上發佈的信息分三類：一類是帶遊客從空中俯瞰美景的路線，一類是短途往返路線，還有一類是單程飛行路線。

不少在平台上發佈信息的飛行員本身是飛行愛好者，願意帶陌生人體驗飛行的樂趣，因此要價不高。據英國《每日郵報》報導，許多路線的費用甚至比乘火車還低。

如果平台上沒有你想要的觀光項目或飛行路線，你可以在這裏發佈信息，或許能找到願意「接單」的飛行員。

（歐颯）