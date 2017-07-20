游歐搭私人飛機更划算北京新浪網 (2017-07-20 04:25)
據新華社電？在歐洲旅行，除了可以搭乘商業航班、火車、大巴等常規交通工具，還可以嘗試通過私人飛機服務信息分享平台Wingly以相當實惠的價格搭乘私人飛機。
願意搭載乘客的私人飛機駕駛員在這個平台上發佈他們的飛行路線、飛機上空座數量以及搭乘費用。
平台上發佈的信息分三類：一類是帶遊客從空中俯瞰美景的路線，一類是短途往返路線，還有一類是單程飛行路線。
不少在平台上發佈信息的飛行員本身是飛行愛好者，願意帶陌生人體驗飛行的樂趣，因此要價不高。據英國《每日郵報》報導，許多路線的費用甚至比乘火車還低。
如果平台上沒有你想要的觀光項目或飛行路線，你可以在這裏發佈信息，或許能找到願意「接單」的飛行員。
（歐颯）
關鍵字：
上一則：互動地圖可找到地球另一端
下一則：互動地圖可找到地球另一端
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Kenzo Jeu Amour 愛情遊戲淡香精 50ml
- 【Alesai 艾尼希亞鑽石】0.30克拉 鑽戒(Wendy系列 ARF01-30
- ALLEGREZZA‧真皮個性鉚釘設計感拼接休閒鞋 白
- 【歷代風華】花信年華-純真-戒指(金重足1.03錢)
- NIKON AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR(平輸-拆鏡)-送專用
- 【Pandora】潘朵拉 滿鑲鋯石球-寶藍色
- SKECHERS (女) 運動系列 Skech Air - 12178NVLB
- Oleles 歐萊絲 軟式獨立筒 彈簧床墊-單人
- 【德國百靈Oral-B】3D電動牙刷Genius9000-璀璨白(智慧追蹤
- 日本直人木業-CARO白色美學160公分廚櫃
印尼總統下令可射殺毒販 早前已斃3名台籍嫌犯【北京新浪網】
印度大吉嶺地區持續動亂 印軍被迫緊急撤離【北京新浪網】
巴勒斯坦民眾與以色列軍警再起衝突 致6人死亡【北京新浪網】
杜特爾特:永遠不會訪問「萬惡的」美國【北京新浪網】
卡達國家元首回應斷交危機 感激美德等國支持【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》