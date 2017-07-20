據新華社電？作為一個地球人，你可曾想過，如果從你腳下的土地照直挖下去，另一端出口是哪裡？沒錯，這就是「對徑點」的概念。它又稱徑穿相對點或對心點，指大圓或大球的同一條直徑的兩個端點。登錄新近上線的互動式「對徑地圖」網站antipodesmap.com，輸入任意城市名或位置，你就可以輕鬆找到它的對徑點。

「對徑地圖」網站介紹說，由於地球上存在大量的水，所以很可能你選擇的城市或地點的對徑點在水中。比如，美國紐約時報廣場的對徑點大致是澳大利亞沿海，日本東京的對徑點大致是烏拉圭沿海。中國是為數不多的對徑點在陸地的國家和地區之一，比如，中國西安的對徑點大致是智利聖地亞哥，北京的對徑點大致是阿根廷布蘭卡港，上海的對徑點大致是阿根廷布宜諾斯艾利斯。

網站還列舉了其他一些城市大致的對徑點，比如，西班牙馬德里的對徑點是紐西蘭韋伯，菲律賓馬尼拉的對徑點是巴西庫亞巴，烏拉圭蒙得維的亞的對徑點是韓國首爾，等等。（喬穎）