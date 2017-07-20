據新華社電？英國倫敦大學學院研究人員發現，一周工作超過55小時的人，得心房顫動的幾率明顯高於工作與生活平衡的人。

研究人員分析了英國、丹麥、瑞典和芬蘭8.5萬多名中年男女的工作模式，按照一周工時分組。研究之初，所有研究對象都沒有房顫。10年後，研究對象房顫發生率為1.24％，但在那些一周工作達到或超過55小時的研究對象中，房顫發生率為1.76％。

研究人員在《歐洲心臟病學雜誌》上發表論文寫道，與一周工作35至40小時的研究對象相比，一周工時達到或超過55小時的那組研究對象超重率更高、血壓更高、吸煙飲酒更多。（黃敏）