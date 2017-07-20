美「準新娘」命案開槍警員拒開口北京新浪網 (2017-07-20 04:25)
據新華社電？美國明尼蘇達州刑事逮捕局18日證實，15日在明尼阿波利斯市開槍射殺報警平民的警察努爾迄今拒絕接受盤問。另一名涉事警員交代，在努爾開槍前，警車外傳來一聲巨響。
鑒於死者是澳大利亞公民，澳大利亞總理特恩布爾19日接受採訪時對這一悲劇表示震驚，並向美方討要說法。
儘管駕駛警車的哈里提已作了口供，但事件真相究竟如何，調查人員仍然一籌莫展，緣由是努爾迄今拒絕接受盤問。
明尼蘇達州刑事逮捕局在一份聲明中說，努爾拒絕接受調查，「他的律師也不願說明何時可以接受調查」，「無法強迫他提供證詞」。
努爾的律師普倫基特17日在一份聲明中證實，其當事人在案發時開了槍，他代表努爾對死者表示哀悼。
明尼阿波利斯市長霍奇斯18日說：「我們未得到全部答案，但今天刑事逮捕局提供的信息讓我們離真相更近了一步。」
據明尼阿波利斯市「警察行為檢查辦公室」，這一機構一共收到過有關努爾的三份舉報，其中兩份尚未得出定論，另一份建議不處罰努爾。
澳大利亞總理特恩布爾19日接受澳大利亞電視九台採訪時對此表示震驚。「這令人費解，」他說，「我們代表她的家人索要說法。」（杜鵑）
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