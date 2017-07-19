圖文提供／梅子－梅子的旅遊食記－ 梅子前陣子看見格友拍的~豆腐岩私房景點~那畫面好漂亮且之壯觀啊!所以,我們利用周六的空檔來一趟新竹囉~

我也要來目睹這美景的風采啦!周六起個大早,衝啊!出發囉~~來啦來啦!哇~真的跟梅子在照片上看到的一樣,走,去玩玩囉

（圖片提供／梅子的旅遊食記）

梅子前陣子看見格友拍的~豆腐岩私房景點~那畫面好漂亮且之壯觀啊!所以,我們利用周六的空檔來一趟新竹囉~ 我也要來目睹這美景的風采啦!周六起個大早,衝啊!出發囉~~來啦來啦!哇~真的跟梅子在照片上看到的一樣,走,去玩玩囉 來到這裡聽到潺潺流水聲,看見這片豆腐岩,梅子的心情都變得快樂起來了,此時我們家老爺,看見這畫面,早已背著這相機, 跳著一塊塊豆腐,拍照去了,當然,在這裡跳豆腐要很小心喔!別跳太快不然一不小心會掉下去喔!

（圖片提供／梅子的旅遊食記）

話說,梅子可以安心坐在這有一段小插曲,因為咱們家老爺拍照起來會忘我,梅子一直不敢自己跳,我在這頭他在那頭,無論 梅子怎喊老爺似乎沒聽到,於是,有位爸爸,看見梅子猶豫要不要跳時,他跟梅子說:你可以跳右手邊第一排,那裡是初級班,梅子一聽 一陣大笑,這爸爸蠻懂我的,他話說完,果真,梅子已經跳到中間了,然後,才能安心坐在這裡,真是有趣啊! 周六午後,人不少,有情侶有夫妻,也有一家人,當然也有像愛拍照愛玩的我們一樣囉~大家在這之忙碌啊!好熱鬧的畫面

哇~夏天就是要清涼一下,光著腳丫玩起水來了

踢踢水,夏天就是要這樣,才清涼唷~

（圖片提供／梅子的旅遊食記）

當我們預計要回家了的同時,發現在豆腐岩的前方,需要開車喔!但開沒多久,竟然有一處秘境,這裡也是豆腐岩吧! 你們看一塊塊很整齊的畫面,梅子帶大家看下去

光聽這流水聲,心情透心涼,但這裡的豆腐岩盡量不要跳喔!大家都站在邊邊拍照而已,波濤洶湧的浪花耶! 貼心叮嚀：這塊豆腐岩請勿跳唷～我們只有站在旁邊拍照而已喔！這樣才不會危險 這兩處豆腐岩私房景點,都在同一排,按照導航走會先到梅子介紹的第一張大塊好跳的豆腐岩喔!再來才是這景色美麗特殊的豆腐

感謝老爺的貼心,幫大家做了這指引

導航設定:位於新竹縣竹北市頭前溪豆腐岩

不難找喔~~以上是我們愛玩的分享,一次給兩處私房好拍的景點喔!



作者介紹：梅子的旅遊食記

一個愛吃愛玩，更愛趴趴走的梅子，老爺陪伴讓我完成想去的想吃的，寫格是紀錄自己美麗記憶，老了可以慢慢回味唷～

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