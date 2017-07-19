華信航空將引進9架全新ATR客機中央社 (2017-07-19 21:50)
華信航空將引進9架全新ATR72-600型客機，董事長謝世謙（中）19日分別與英國租機公司Avation PLC簽署租賃3架、與法國ATR飛機製造原廠簽署購買6架ATR72-600型客機意向書；3架租賃機預定11月初到台灣，可望年底前上線營運。（華信航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年7月19日
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