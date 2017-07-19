（中央社記者汪淑芬台北19日電）華信航空今天召開董事會，通過引進9架全新ATR72-600型客機案，其3架租賃，預定11月初到台灣，可望年底前營運，另6架購買，2020年前加入機隊。



華信航空董事長謝世謙今天分別與英國租機公司Avation PLC簽署租賃3架、與法國ATR飛機製造原廠簽署購買6架ATR72-600型客機意向書。



華信航空即將引進的ATR72-600全新客機，每架座位數為70人座，椅距30英吋，使用真皮座椅，顯現北歐簡潔的設計風格。



華信航空ATR新機隊將飛國內航線，現有6架104人座的E190陸續移到其他國際航線。



台灣最早在2012年由立榮航空引進ATR72-600型飛機，立榮目前共有15架ATR72-600，遠東航空17日也引進首架ATR72-600，預計今年還要引進3架同型機。1060719