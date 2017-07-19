夏遊蘭陽山林 太平山生態旅遊策略聯盟夯台灣好新聞報 (2017-07-19 20:21)
記者陳木隆／宜蘭報導
以太平山國家森林遊樂區為旅遊主軸，結合非營利組織、旅行社、住宿業、旅遊地等相關社團組織與觀光產業共同組成的策略聯盟，再度建置完善的生態旅遊服務網絡，為民眾提供夏遊蘭陽山林的遊憩體驗。
羅東林區管理處指出，位處中高海拔的太平山國家森林遊樂區，生態資源豐富，因考量觀光旅遊具高耗能、高資源浪費及山區住宿量有限等問題，自91年起推展太平山生態旅遊策略聯盟，公開徵求遴選出認同及履行生態旅遊理念的夥伴，以互惠推介的方式拓展週邊住宿、餐飲服務，同時提供民眾交通安排及規畫遊程之參考，並且讓民眾在平日旅遊時享有聯盟之優惠。
又指出，聯盟夥伴介紹包括：(一)旅行社─原森、尚海及伯樂等3家旅行社業者。(二)住宿─頭城農場、靜園、逢春園、英仕山莊、茶之鄉民宿、棲蘭山莊與明池山莊，分布於頭城、羅東及大同等地。(三)非營利組織─門諾漾文化推展協會，位於大同鄉樂水社區，著重於泰雅部落生態維護及文化傳習維護，是體驗泰雅部落文化、獵場活動最佳窗口。
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