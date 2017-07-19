郵輪退費限制多 觀光局：新規研擬中中央社 (2017-07-19 20:44)
（中央社記者陳葦庭台北19日電）消基會今天質疑交通部失職，10家代理郵輪旅行社中有8家規定7或14天前取消行程扣100%團費，對此，觀光局回應，正研擬郵輪旅遊定型化契約，最快預計年底出爐。
消基會調查10家代理郵輪的旅行業者，發現有8家業者訂有7或14天前取消行程，團費全扣的合約，明顯不利消費者，更質疑交通部失職，沒有訂定郵輪旅遊定型化契約，侵害消費者權益。
對此觀光局業務組今天回應，隨著郵輪旅遊市場蓬勃發展，觀光局近期也已經邀集業者、學者和公會開會，擬定郵輪旅遊定型化契約，預計最快年底出爐。
觀光局表示，目前郵輪旅遊除適用國外旅遊定型化契約，旅行社也得擬定郵輪特別契約書，並報交通部觀光局核准，如果旅客遇到問題，也可向觀光局或是各縣市消保機關投訴。1060719
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