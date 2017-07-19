（中央社記者翟思嘉台北19日電）「我的目標是達到100萬台灣遊客到訪土耳其」，駐台北土耳其貿易辦事處代表艾瑞康說，透過持續的文化推廣與交流，他希望讓更多台灣民眾認識、進而喜歡上土耳其。



艾瑞康（Ismet Erikan）日前接受中央社專訪表示，目前台灣民眾赴土耳其，可以上網申請免費的電子簽證，「只要2分鐘」就可以完成；此外，土耳其與台灣直航航班在2015年3月開通，旅遊愈來愈方便。



艾瑞康表示，過去赴土耳其旅遊的遊客總數年約4000萬人次，去年台灣赴土耳其旅遊人次近7萬人，雖然與總遊客相比，台灣遊客仍少，但已較2012年成長4倍，「我非常高興」。



「我的目標是，希望有來自台灣的100萬遊客」，艾瑞康說，近幾年，台灣到土耳其旅遊的人愈來愈多，相信是可達成的目標；同時，在台灣土耳其人也有增加的趨勢，土耳其駐台辦事處持續透過各種文化活動，希望拉近雙方人民的距離。



過去4年來，土耳其辦事處已舉辦130場藝文活動，並走進台灣高中、國中、小學校園，介紹土耳其文化，透過舉辦紀錄片、展覽，或與學童或學生對談，有時介紹土耳其食物或文化工藝，都能激發學生的興趣。



他笑稱，有時台灣學生的問題五花八門，讓他招架不住，「但這就像播下種籽」，孩子自然會將土耳其文化帶給周邊的親友，進一步使更多台灣人認識、喜歡上土耳其。1060719