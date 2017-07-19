文／MOOK景點家整理報導

7月18日台北氣溫升高至36.8度，刷新自7月5日35.9度以來台北的最高溫，也是今年首次超過36.0度，雖是歷年來岀現得相當晚的，但這幾天大氣不穩定的狀況，在傍晚時分出現的火燒雲雨滾軸雲等現象，成為大家拍照上傳與討論的焦點。

近期大氣不穩定，雲層與天空美景變化多，讓許多人不禁拿起手機拍照。(圖片提供／追雲人)

氣象專家吳德榮先生在氣象應用推廣基金會中表示，這一週除了炎熱，還要注意熱帶擾動活動，根據歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，未來一週(19至25日)「太平洋高壓」中心在日本南方海面，台灣比較靠高壓的邊緣，大氣「沉降作用」無法完全壓制午後對流；夜間及上午大氣可維持穩定、天氣晴朗，午後因太陽加熱大氣轉趨不穩定，山區及中南部鄰近的平地有對流發展，北部平地的機率相對較低；要注意雷雨胞，常伴隨雷擊、強風、瞬間大雨。西半部高溫約在34至36度，東半部高溫在33至34度，外島則在32至34度；台北都會區最高溫可能都在36、37度左右，將是入夏以來「最熱的一週」。各地天氣晴朗炎熱，紫外線強、要注意防曬，多喝水，預防中暑。

週五、六(7月21、22日)前後，南海有熱帶擾動發展，模擬的路徑向香港、汕頭一帶，有誤差存在，必須再觀察。7月24日起的一週，在菲律賓東方海面，也有熱帶擾動發展，有形成「颱風」的機會。



原來南投不只日月潭 ? !

八大勝景之一宛如山水畫