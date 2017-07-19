文／MOOK景點家編輯部整理報導



出國旅行除了規劃行程是門學問外，要怎麼打包行李也是一大難題，如何才能夠有效地運用行李廂空間更是每個遊客追求的目標。以下推薦五招幫助行李箱減量的方法，甚至連空姐也都會用，不僅能出國多帶一些必需用品，也可以空出許多空間多帶戰利品回去，讓旅行更輕鬆又自在。

行李箱收納是一大學問 (圖／stocksnap)

1. 衣物交叉包疊、捲摺或口袋式摺衣法

出國旅遊衣物與鞋子是最佔空間的物品，於是衣服的收納則是相當關鍵與重要，無論衣服或褲子，可以用各種方式來摺疊整理，不論是層層往內包的交叉包折，或是捲成圓筒狀，還是近期最流行的口袋式摺衣法，都可以幫助節省相當大的空間。

衣物摺疊的方式收納更節省空間 (攝影／MOOK景點家陳致宇)

2. 善用收納袋(盒)

出國旅行不外乎會攜帶盥洗用具，或是藥妝等私人用品或小物，此時可以妥善將這些物品整理與放進收納袋或盒子中，不僅可以避免行李廂內的雜亂，也能節省出不少空間。

善用收納袋 (圖／MUJI無印良品)

3. 整理與放入順序

外出旅遊想要帶的東西相當多，物品放入的順序也會是影響空間收納的關鍵，將最大件或厚重的物品先放入，之後輕薄又軟的物品可以放在最上層，其他零碎小物也可以塞進隙縫中。

旅行的打包與收納相當重要 (圖／MUJI無印良品)

4. 善用拉桿空間

旅行箱內的拉桿空間造成不平整，有些人可能覺得困擾，但其實可以妥善利用，在雙拉桿中間放入長條、滾捲式衣物或適當大小的物品等，可以巧妙地變成新的收納空間。



5. 避免大件或重量衣物

避免攜帶不必要的厚重衣物與鞋子，盡量選擇質地較輕薄的材質，也可以盡量將大件衣物穿上身，能讓行李箱的空間或的最大的發揮。



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