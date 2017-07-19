文／MOOK景點家編輯部整理報導



日本的商品總是極具創意與實用，許多遊客前往日本旅遊時，總是帶著滿滿的戰利品回去。炎炎夏日到來，許多人已安排好出遊的規劃，然而在這艷陽高照的氣候，隨身避暑與防曬的旅遊物品則相當重要，以下推選出日本的五大防曬聖品，不僅可以預防紫外線的曝曬，也能為肌膚做一層防護與保養，是男女都適用的最佳選擇。

1. ANESSA安耐曬金鑽高效防曬露

資生堂旗下的ANESSA，對於紫外線有相當久的研究，這款不僅有很強的防水功能，加上資生堂的獨家技術，遇到汗或水之後會強化防止紫外線的保護膜，無論游泳或出遊運動都是相當實用的防曬用品。

(圖／ANESSA)

2. ALLIE EX UV高效防曬凝乳礦物柔膚型

ALLIE防曬凝乳媲美ANESSA的防曬露，都是夏季防曬用品的優異商品，ALLIE防曬凝乳防曬係數強且沒有油膩感，擦起來相當清爽不黏膩。

(圖／ALLIE)

3. BIORE UV AQUA RICH防水耐久型防曬乳

花王Biore推出新升級的防水耐久型防曬乳，水性相當強，不論是汗或水都能保持絕佳的防曬效果，能夠有效避免曬傷及黑斑產生。

(圖／BIORE)

4. 妮維雅 水漾防曬凝露SPF50

此款為花王妮維雅的人氣防曬凝露，除了保護肌膚不受紫外線傷害外，其最大特點是擁有SPF50的防護效果。有化妝水般的清透，與天然植物精華等滋潤成分，能防止紫外線所帶來的乾燥。

(圖／NIVEA)

5. Sports Beauty UVWEAR Super Smooth高絲防曬乳液

(圖／KOSE)

這款是由KOSE推出的防曬乳液，適合喜好戶外活動的朋友，它具有耐汗性及耐動性，即使是長時間的運動如登山、游泳、跑步等，或是劇烈的活動，這款防曬霜不僅能夠有效防止紫外線，也能防水及防汗，不易脫落。



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